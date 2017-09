Vakantiespelweek vol vertier en plezier

‘Een kabouterhuisje is klein hoor’

RODEN/LEEK – De laatste week van de vakantie staat traditiegetrouw in het teken van de spelweek. De week begon met mooi weer, maar eindigde flink in het water. Het baggerweer ontmoedigde de kinderen niet….

Leek. Afgelopen woensdag. Vlakbij elkaar zijn twee evenementen, de draverij en Spelweek. Plaats van handeling is altijd de bult achter de brandweer. “We gaan splashen!”, schreeuwt een meisje enthousiast, die vervolgens van de hut een waar kunstwerk maakt. David Boiten en Yaron de Rooij zijn van de organisatie Speelvakantie Leek. “Op woensdag zwemmen de kinderen altijd. En morgen gaan ze film kijken. Ja, dat komt door de regen goed uit.” Centraal- weer of geen weer- staat hutten bouwen. “Er zijn bijna 240 kinderen, net zoveel als vorig jaar. Vrijdag gaat alles in de brand. De brandweer is vlakbij. En de politie ook. Het gaat vlekkeloos. De spelweek wordt geloof ik sinds 1900 georganiseerd. Er is altijd animo voor.” Dat zien we. Titk, tik, tik, gaan de hamers weer. Roden. Donderdag. “We zijn vanmorgen bij het scoutinggebouw”, legt voorzitter Astrid Nijboer van Spelweek Noordenveld uit. De telefonische verbinding is slecht. Niet zo verwonderlijk, in het bos. “Kabouters hebben kleine huisjes. Daar krijgen we punten voor”, zegt een van de begeleiders tegen een groepje kinderen. Timmeren en af en toe een bal schoppen. Er zijn 105 kinderen in touw. “Dat zijn er meer dan vorig jaar. De B-groep is groter”, zegt Nijboer, die een stapel kwasten in handen houdt. De B-groep, dat zijn de oudste kinderen, van 9 tot 12 jaar. Dat komt mede door de aandacht in de media. Voor de aankondiging van de ‘Bonte Avond’ en DJ, die vanavond komt. Dat spreekt deze oudere kinderen aan. De jongste groep kan punten verdienen. Voor het meedoen aan spelletjes, zoals vandaag smokkelspel, vlaggenroof, alles in het kader van het thema ‘Magische Middeleeuwen’. En vannacht is er het spel ‘Huilende Hofnar’. Ja, ze kunnen ook punten krijgen voor kastelen bouwen. Het gaat om netheid, presentatie en originaliteit.” Er zijn zo’n vijftig begeleiders actief. “In het begin hadden we achttien. We hebben nu ook subcommissies, zoals een activiteitenteam, organisatie en EHBO. En een vrouw die alle medicatie bijhoudt. Ouders? Die zouden we meer willen betrekken bij de Bonte Avond.” Tussen de werkzaamheden is er drinken. Van timmeren ga je zweten. En de bagger? Er is geen kind die daar over klaagt. Daar zijn laarzen voor uitgevonden.