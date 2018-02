Van beeldend kunstenaar naar meubelhandelaar

‘Voor kunst is discipline nodig’

LEEK – Sinds kort is aan de Bosweg 5 te Leek een wel heel bijzondere winkel te bewonderen: de Zilverduin Pop Up Store. In deze tijdelijke winkel, verkoopt beeldend kunstenaar Folkert de Graaf design meubels uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Hoog tijd voor een bezoek aan deze excentrieke kunstenaar.

De op Terschelling geboren De Graaf is van origine geen kunstenaar. ‘Mijn vader was amateurschilder, waardoor mijn fantasie altijd wel geprikkeld werd. Hierdoor begon ik zelf wel wat te tekenen, maar het was eerst niet mijn plan om kunstenaar te worden’, vertelt Folkert. Sterker nog, hij volgde eerst een studie Engels. ‘Pas toen dat op niets uitliep, besloot ik dat ik iets met kunst wilde gaan doen. En blijkbaar had ik toch enig talent, want ik werd aangenomen op Minerva in Groningen.’ Daar studeerde Folkert vijf jaar op de vrije afdeling, waardoor hij met bijna iedere vorm van kunst in aanraking kwam. In de tijd dat Folkert ‘opkwam’ als kunstenaar, kon er nog gesproken worden van een ‘goede tijd voor kunstenaars’. ‘Ik maakte deel uit van een vrij populaire stroming kunstenaars. Dat waren de Noordelijke Figuratieven. Dit was een groep schilders die in een bepaalde impressionistische stijl schilderden. Omdat dit eigenlijk alleen in Noord-Nederland nog gedaan werd, was dit een vrij populaire kunststroming. Ik hoefde destijds nooit met een mapje langs de deuren om ergens te exposeren, ik kwam vrijwel altijd aan de bak’, vertelt Folkert.

Hedendaags hebben kunstenaars het lastiger. ‘Tegenwoordig verdient zo’n één procent van alle kunstenaars hier zijn kost aan, de rest moet er wat naast doen. Er is sowieso veel discipline voor nodig. Je moet blijven produceren, zonder dat je jezelf begint te herhalen.

Op den duur ben ik begonnen met de handel in design meubels uit de jaren ’50 en ’60. Ik weet niet of ik mijn kost had kunnen blijven verdienen als ik slechts in een atelier was blijven werken. Als ik eerlijk ben, wil ik dat ik ook niet. Ik heb er eigenlijk altijd iets naast gedaan. Eerder was ik buurtwerker, nu handel ik in meubels. Dat heb ik altijd gecombineerd met mijn beeldende kunst’, zegt Folkert. Die combinatie is met een Pop Up- winkel een succes. ‘Ik ken de eigenaar van dit pand en hij vertelde mij dat het leeg kwam te staan. Voor mij was het een kans om deze winkel te beginnen. Ik ben blij dat het nu zover is. Als ik het niet had gedaan, had ik wellicht spijt gekregen.’

Meubels uit de jaren ’50 en ’60 dus. Of ‘mid-century’ zoals ze dat in goed Engels zeggen. Waar komt de voorliefde voor deze meubels vandaan? ‘Ik denk dat het iets van nostalgie is. Het was een periode na de oorlog, waarin nieuwe dingen werden gemaakt en er werd geëxperimenteerd. Alles werd nieuwer en groter, maar moest vooral eenvoudig blijven. Gelamineerd hout van vliegtuigen werd overgenomen in meubels en er werden luchtige ontwerpen gemaakt. Het heeft een aantal hele interessante ontwerpen opgeleverd, die momenteel ook weer in de mode raken’, zegt Folkert. In 2010 begon hij met de verzameling van deze meubels en inmiddels handelt hij er dus in. Het bijzondere is, dat de meubels weer populair worden. ‘Je ziet vooral jonge mensen die er weer in geïnteresseerd raken. Dat is grappig om te zien.’

De Pop Up Store aan de Bosweg te Leek, blijft zo’n half jaar open en is op vrijdag en zaterdag van 12:30 tot 16:00 uur geopend. Uiteraard hangen in de winkel een aantal kunstwerken van Folkert. Meer informatie op Facebook: Zilverduin Vintage Furniture.