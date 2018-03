Van blokgooien tot de Noordenveldse molens: gemeente eert haar culturele erfgoed

‘Jaar van het cultureel erfgoed’ officieel afgetrapt

NORG – In de Brinkhof te Norg is afgelopen week de aftrap verricht van ‘Het jaar van het cultureel erfgoed’. Onder grote belangstelling, presenteerden meerdere culturele instellingen binnen de gemeente zich. Er werd stil gestaan bij het vele culturele erfgoed dat de gemeente Noordenveld rijk is, en er werd vast een voorschot genomen op de culturele activiteiten die in 2018 zullen worden gepresenteerd.

2018 is dus uitgeroepen tot het ‘Jaar van het culturele erfgoed’. Dat heeft de gemeenteraad van Noordenveld besloten, in navolging van Europa die eveneens dit thema kozen. ‘Tijdens de begrotingsvergadering is dit thema geopperd, ook in verband met de eventuele toevoeging van Veenhuizen op de Werelderfgoedlijst. Vandaar dat hier voor gekozen is’, sprak Anne Doornbos van de PvdA.

Burgemeester Klaas Smid verwelkomde de aanwezigen in een korte toespraak. Hij blikte vooruit op een bijzonder jaar en sprak zijn tevredenheid over de opkomst uit. Zo’n zeventig geïnteresseerden hadden de moeite genomen om naar de Brinkhof te komen. ‘Dat geeft vertrouwen voor het komende jaar’, besloot hij.

De presentatie lag verder in handen van Annette Timmer, voormalig presentatrice van RTV Drenthe. Zij praatte de avond aan elkaar, introduceerde de onderwerpen en voelde de verschillende culturele instellingen aan de tand. Vervolgens presenteerden tien verschillende culturele instanties zich aan de zaal.

De eerste van hen was het befaamde ‘Rondje om de Brink’. Hier zijn onder andere Museum Kinderwereld en het Scheepstrakabinet aan verbonden. Interessant om te vertellen was dat kinderen van een jaar of zes à zeven les krijgen over de situatie van vroeger op scholen en daar buiten. Daarnaast krijgen zij een bijzondere inkijk wat betreft de verschillen tussen arm en rijk. Vanaf april zullen zij op woensdagochtenden leerlingen van verscheidene basisscholen in Noordenveld kennis laten maken met het ‘Rondje om de Brink’.

Als tweede presenteerde ‘Veenhuizen’ zich. Voor hen wordt het een interessant jaar. Zij staan namelijk op de nominatielijst om tot de UNESCO Werelderfgoedlijst te gaan behoren. Daarover hopen zij deze zomer uitsluitsel te krijgen. Vanaf 23 maart zal het Gevangenis Museum in Veenhuizen overigens hun nieuwe expositie openen, die de volledige geschiedenis van Veenhuizen zal vertellen.

Het blokgooien was als derde aan de beurt. Voor velen in de zaal een tamelijk onbekend fenomeen. Deze oer-Drentse traditie is helaas ook aan het verdwijnen en dus deed Rudy de Groot een oproep om meer bekendheid aan het spel te geven, onder andere via de website van de gemeente. Volgens De Groot is het namelijk met recht cultureel erfgoed van Noordenveld te noemen en behoort het daarom op de site van de gemeente.

Namens het Molenaarsambacht sprak Germ Geersing over de vier molens in de gemeente. Hij riep daarnaast de bezoekers op om eens een kijkje te komen nemen en deed en passant een oproep voor meer molenaars in de gemeente.

Vervolgens kon ook Peter van der Velde op een culturele avond als deze niet uitblijven. Op 5 februari van dit jaar zou hij honderd jaar oud zijn geworden en dus is 2018 uitgeroepen tot Peter van der Velde- jaar. In dit jaar zal onder andere een expositie over het werk van Van der Velde te zien zijn, zal er een workshop worden gehouden en wordt er een fietsroute uitgezet.

De Historische Vereniging Norch, die een thuiswedstrijd speelden, vroegen aandacht voor de ‘werkgroep begraafplaats Norg’. Deze speciale werkgroep zorgt voor het onderhoud en de verfraaiing van de begraafplaats in Norg.

Stichting Proef Noordenveld en Wat ’n Kunst vroegen beiden aandacht voor de evenementen die zij dit jaar wederom zullen presenteren. Allebei doen zij dat dit jaar voor de tweede maal en kunnen zij terugkijken op een geslaagde eerste editie. Dat belooft wat voor 2018.

Ook deden de Blakervelderhoeve – het enige educatieve centrum in het Noorden – en de restaurateurs van graftrommels in de gemeente Noordenveld een duit in het zakje.

Burgemeester Smid sloot vervolgens af. ‘Wat een rijkdom in deze gemeente’, sprak hij glunderend. En zo is het maar net.