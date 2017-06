Van kasteel tot beurs, van molen tot ‘Piazza Alberto’

RODEN – Het heeft, om maar eens een understatement te gebruiken, wel wat voetjes in aarde gehad, maar zaterdag is het dan eindelijk zover. Dan wordt de prachtige, nieuwe Albertsbaan opgeleverd. Dan kan het ondertussen heel boek dicht. Weg hoofdpijndossier. Waar moeten we het dan nog over hebben eigenlijk, want om de Albertsbaan was de afgelopen vijftien jaar altijd wel wat te doen. Ontwerpers, bureaus, architecten: ze verdienden allemaal een vermogen aan het plein, tot voor kort een oneffen, grauwe parkeerplaats. Handenvol plannen passeerden gedurende de jaren de revue. Er moest een molen komen, een gebouw als De Beurs in Groningen. Waterpartijen, een petanque-baan en een voorziening voor Nordic Walking werd zelfs eens serieus besproken, op advies van Cor Molenaar wiens naam ook al onlosmakelijk verbonden is met de Albertsbaan. Winkels en appartementen met een ondergrondse parkeergarage? Het staat allemaal beschreven en getekend in rapporten en onderzoeken. Zonder mensen tekort te doen, zeker zij in de laatste fase vrijwel dagelijks in de weer waren, spelen Jan, Egbert en Sjors een belangrijke rol in de totstandkoming van de nieuwe Albertsbaan. Sjors is Sjors van der Heide, de man die ooit als eerste met het idee kwam wat aan die verfomfaaide Albertsbaan te doen. Die met tal van plannen op de proppen kwam, die tal van architecten en bureaus inhuurde om maar zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen en die iedereen warm en enthousiast maakte met het idee dat een nieuwe Albertsbaan goed voor Roden zou zijn. Jan is Jan Buiter, ex-voorzitter van Zakenkring Roden. In zijn regeerperiode noemde Jan het woord Albertsbaan in elke zin. Hij dramde, wrikte en bleef het belang van een nieuwe Albertsbaan maar benadrukken. Egbert heet Hoogenberk van de achternaam. Hij maakte ooit plan ‘De Beurs’, en tekende een gebouw met de allure van het Stadshuis van Groningen op de Albertsbaan, maar kwam ook met een middenplein en het bekende rondje. En dat middenplein en rondje vormen de basis voor de Albertsbaan die straks geopend wordt.

De laatste fase van de totstandkoming van de nieuwe Albertsbaan, met Italiaanse invloeden, ging echt razendsnel. Toen de eerste schop eenmaal de grond in ging, was er geen houden meer aan. Bijzonder overigens, want dergelijke projecten lopen doorgaans vertraging op. De bouwers hebben nu nog een week, en dat lijkt genoeg. Daarvoor echter bleek de Albertsbaan een project dat nogal traag verliep. Dat had onder meer te maken met de verschillende belangen die speelden. Vooral de kwestie parkeerplaatsen vergde tijd. Logisch, want de ondernemers in het centrum van Roden waren niet van plan zomaar parkeerplaatsen in te leveren. Dat zou ze klanten en dus geld kosten. Uiteindelijk ging men akkoord met 140+10+10. Tot voor kort konden 190 auto’s op de Albertsbaan parkeren. Onderzoek van Sjoerd Stienstra bevestigde wat de ondernemers al wisten: de Albertsbaan is de meest intensief gebruikte parkeerplaats van Roden, gevolgd door die achter de Jumbo. 140 +10+10 staat voor 140 plaatsen op de nieuwe Albertsbaan, tien compensatieplekken elders in het centrum – door het weghalen van de betonnen obstakels- en tien nog te creëren extra, nieuwe parkeerplaatsen. Ook de aanleg van een noodparkeerplaats, op de bekende hoek van de Woonborg, was voor Zakenkring Roden een harde eis. Pas echt rustig werd het toen de eerste tekeningen van ‘Piazza Alberto’ naar ene ontwerp van Frans Beune in de Krant afgedrukt werden. Toen werd het allemaal concreet en werd het rustig. Toen ook landde het besef dat er echt iets moois zat aan te komen en toen leek het het lange wachten allemaal waard. De Albertsbaan versleet projectleiders aan de lopende band, al kende het in de laatste- André Hollander- een sterke pion. Koen Meijer werkte volgens schema, Zakenkring Roden communiceerde meer dan uitstekend met haar achterban over de te berijden wegen en de Molenhof bleef voor het grootste deel goed toegankelijk. Hoewel er best eens wat tegen heeft gezeten, heeft de goegemeente amper overlast ondervonden van de werkzaamheden. En ondertussen maakten mensen er een sport van om elke week één keer naar de vorderingen te kijken.

Zaterdag is iedereen welkom. De officiële opening staat om 12.45 uur gepland. Presentator Emiel van der Heide zal een aantal sprekers aankondigen, onder wie Reint-Jan Auwema, Sjors van der Heide, Johan Hummel, Hennie de Heij en wellicht Henk Brink namens de provincie. Er is een brassband en de daadwerkelijke opening zal spectaculair zijn. Dan ook kunnen al die dossiers, schetsen, ontwerpen, doorberekeningen en onderzoeken in de papierversnipperaar.