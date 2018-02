Van problemen met je internetverbinding tot aansluiten van je apparatuur: Apestaartje lost het op!

LEEK – Problemen met je internetverbinding? Vragen over je tablet? Of over de aansluiting van je nieuwe pc? Weten hoe je in de Cloud werkt? Het antwoord is kort: Apestaartje bellen. Al ruim 13 jaar helpt Ina Griffioen mensen met vragen over hun tablet, IPad of pc uit de brand. Niets vervelender dan een haperende internetverbinding, want dat heeft direct gevolgen voor surfen op het web en mailverkeer. Welk software-, aansluit,- technisch óf verbindingsprobleem je ook hebt, Ina Griffioen lost het op zodat jij weer snel aan de slag kunt.

Door de komst van de tablet zijn de hulpvragen veranderd, vertelt Ina Griffioen van Apestaartje. “Een tablet of iPad is heel gebruiksvriendelijk. Mensen leren zelf snel dingen ontdekken en oplossen. Lastiger wordt het als er zich technische- of verbindingsproblemen voordoen. Traag internet of een draadloos netwerk dat niet werkt komt regelmatig voor. Ook daar help ik bij. Ik bel met KPN of Ziggo, duid het probleem en meestal is het binnen een half uur opgelost. Routers aansluiten is voor veel oudere mensen ook een lastige. Net als werken in de Cloud. Computers krijgen steeds minder opslagcapaciteit. Daarom is opslaan in de Cloud handig. Ik hoor vaak: ‘die 5 gigabyte OneDrive, wat kan ik daar mee?’ Ik leg uit hoe ze zelf heel eenvoudig hun documenten of foto’s kunnen opslaan.”

Nog een probleem dat Griffioen regelmatig tegenkomt: virussen en spyware op de computer, tablet of smartphone. En dan vooral hoe ze verwijderd kunnen worden en op welke manier mensen hun computer er tegen kunnen beschermen. Of het nu gaat om Apple-apparatuur of apparaten met een Android besturingssysteem, Griffioen is er in thuis. Ze helpt je weer snel op weg zonder dat je er zelf omkijken naar hebt!

Het fijne is dat alles mogelijk is bij Apestaartje. Hulp vanaf de eigen computer thuis, bezoek aan huis of een kort consult. “Rust, vertrouwen en kennis zijn mijn skills. Ik ben opgeleid om een brug te slaan tussen programmeur en gebruiker. Zie mij maar als de schakel tussen de informaticawereld en de mensen thuis”, lacht Griffioen. Meer informatie is te vinden op: www.myapestaartje.nl Griffioen is te bereiken op: 06-12549267