Vasalis. Wie kent haar niet? Of wie kent haar naam niet? Wie haar niet bewust kent, kent zeker wel een versregel van haar. En niet het snijden doet zo’n pijn,

maar het afgesneden zijn.

en

Ik droomde, dat ik langzaam leefde…

langzamer dan de oudste steen.

Als ‘ambassadeur’ van Vasalis zorgen we dat haar werk altijd op voorraad is. De bundels met prachtige gedichten en uiteraard haar biografie. Haar portret hangt permanent op een prominente plek in onze winkel.

Na een lange tijd ‘niets nieuws’ rondom Vasalis ging Janne Schra een aantal jaar geleden op tournee met het Noordpool Orkest. Gedichten van M. Vasalis waren op muziek gezet en werden tijdens de tour op een prachtige manier vertolkt in muzikale hoogstandjes. Wij leverden een bescheiden, maar eervolle bijdrage aan dit bijzondere project; de artiesten leenden ter inspiratie verschillende items uit onze uitgebreide Vasalis-collectie.

We waren present bij de première op 13 november 2014. Diep onder de indruk gingen we naar huis; het was overweldigend, prachtig en heel intens.

En eindelijk, nu is er dan de cd Vasalis van Janne Schra & het Noordpool Orkest. Met een schitterend boekje over het ontstaan van het project, de gedichten zelf en een toelichting bij elk gedicht. Wij zijn oprecht blij dat wij dit pareltje toe mogen voegen aan onze verzameling.

Ook de kinderen en kleinkinderen van Vasalis zijn enthousiast over het resultaat. Leuk feitje: de kleinkinderen zingen zelfs mee op de cd als koor. Een mini-documentaire, te zien op YouTube, getuigt ervan. Mooi om te zien. De link naar het filmpje staat op onze website www.daannijman.nl.

De cd, het boekje, en het filmpje in één woord: genieten!

Femke Liemburg & Daan Nijman

Tijdens de eerste editie van de Nationale Bookstore Day op zaterdag 29 april verloten wij om 11.00 uur een exemplaar.