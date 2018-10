Vaste ATB-route Marum in aantocht

MARUM – Een vaste ATB-route in de omgeving van Marum is op handen. Na zes jaar plannen te hebben gemaakt, is het einde van deze mooie opdracht in zicht. Eddie Renkema, onderdeel van ATB Marum, is er blij mee. ‘De route komt er en dat is mooi. Het duurt een aantal jaar, maar dan heb je ook wat.’

De beoogde ATB-route wordt 28 kilometer lang. Een flink parcours dus. Samen met onder andere Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Rijkswaterstaat is ATB Marum al jaren bezig. Volgens Eddie wordt het een heel uitdagend parcours. ‘Van die 28 kilometer, zal zo’n 10 kilometer “single track” zijn. Dat zijn bepaalde snelle paadjes, die wat minder breed zijn. Daar komt het echt aan op techniek en dat maakt het uitdagend’, stelt Eddie. Daarnaast is het bijzonder dat er slechts drie kilometer ‘asfalt’ wordt benut. In de toch niet al te bosrijke omgeving van Marum, is een parcours uit gezet met stukjes over weilanden en door de wat natuurlijkere omgeving. ‘We hebben een aantal leuke bosjes aan elkaar weten te verbinden’, zegt Eddie, die in de werkgroep zat die zich boog over de route. Het gaat uiteindelijk om twee lussen van veertien kilometer.

Uiteindelijk is het doel dat heel Marum profiteert van de ATB-route. ‘Het moet bijvoorbeeld ook de toerisme een impuls geven’, zegt Eddie, die zelf altijd bij het boeken van een vakantie kijkt of er een ATB-route in de buurt is. ‘Met een fantastisch parcours trek je toeristen. De fanatieke mountainbiker stemt zijn vakantie af op de mogelijkheid om te fietsen. Hoe uitdagender het parcours is, hoe meer mensen van verder af ook Marum weten te vinden.’ Daarvan moet de plaatselijke horeca profiteren, meent Eddie. ‘Het parcours start en finisht bij de Heerlijkheid. Die denken al na over bepaalde arrangementen. Je kunt je er als restaurant op afstemmen.’ Ook de plaatselijke fietsenmaker zou moeten profiteren van de ATB-route. ‘Indirect trek je zulke bedrijven ook.’

Mountainbiken is booming, concludeert Eddie. ‘Het is een sport die ontzettend aantrekt en steeds populairder wordt’, zegt hij. ‘Maar het geeft ook overlast. Zij zijn namelijk niet de enigen die gebruik willen maken van de natuur. Dat geldt ook voor de hardlopers, de ruiters en de wandelaars. En juist daarom is een ATB-route een goed idee. Je moet deze populaire sport reguleren en daar is een ATB-route bij uitstek geschikt voor.’ Door een speciale route aan te leggen, wordt de flora en fauna niet aangetast meent Eddie. ‘Mountainbikers laten zich niet wegsturen, maar zeker wel sturen. Een goede ATB-route, waar verder niemand last van heeft, is dé manier om mountainbiken te faciliteren en te reguleren.’

ATB Marum is in het geheel een grote aanjager gebleken. ‘Wij zijn als vereniging naar de particulieren toe gegaan. Die bleken heel bereidwillig. Neem nu de boer die een stukje van zijn weiland afstond voor de route. Natuurlijk waren er ook kritische kanttekeningen, maar het is niet zo dat we werden tegengewerkt. Er wordt nog steeds gesproken met de particulieren. Het vereist veel diplomatie, maar ik heb er vertrouwen in dat wij voor de zomervakantie van 2019 een mooie route hebben liggen’, zegt Eddie.

Eén van de grote voordelen van het parcours, is dat men zich kan vergapen aan het prachtige Westerkwartierse landschap in de omgeving. ‘Het geeft een interessante blik op de omgeving’, zegt Eddie. ‘Ook voor de mensen die hier in de omgeving wonen, is het een mooi moment om kennis te maken met Marum.’

Tot slot benadrukt Eddie dat zonder de medewerking van de zakenkring, de ondernemers en de vrijwilligers, dit alles niet tot stand had kunnen komen. ‘We hebben met ATB Marum en alle vrijwilligers mooi werk verzet. Ik heb vertrouwen in een fraaie ATB-route.’

Wat: Vaste ATB-route Marum

Waar: Marum

Info: www.atbmarum.nl.