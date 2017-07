‘Vasthouden aan je oorspronkelijke idee werkt niet. Het maar zo iets heel anders worden’

De Birds of Hope van Grietje Nieuwhof

RODEN- Alsof ze echt geleefd hebben, de vogels van beeldend kunstenaar Grietje Nieuwhof uit Roden. Vogels met een ziel. Dromerig, loom op de rand van een waterbad of juist met scherpe blik, beschermend of doorgrondend. Vogels die reikhalzend naar de hemel staren. ‘Verlangen’ heet het werk. Iedere vogel is uniek. Grietje houdt van vogels. Als kind al. Het liefst maakt ze prehistorische exemplaren. Van keramiek, brons of van cortenstaal. Creaties die ontstaan in haar atelier Nieuwhof Art aan het Zudden in Roden. Van 26 juli tot en met 17 september exposeert Grietje Nieuwhof in Havezate Mensinge. Birds of Hope, is de toepasselijke naam van de tentoonstelling.

Er is geen dag gelijk in het leven van Grietje Nieuwhof. Heeft alles met inspiratie te maken. Het kan zijn dat ze een bepaalde creatie (behalve vogels maakt ze ook fantasiefiguren, slakkenhuizen of dikke vrouwen) in gedachten heeft. Maar inmiddels heeft ze geleerd dat je nooit moet vasthouden aan je oorspronkelijke idee. Het kan maar zo zijn dat het iets heel anders wordt. De klei laat zich niet leiden, zegt ze. In de galerie (én werkplaats) aan de Stukken 6 worden je zintuigen geprikkeld. Overal zijn ze. Moedervogels met kuikens onder hun veren. Mat geglazuurd. Met een glansje boven de ogen. Of met een goudengloed op een poot. Vogels op de armen van een kleurrijk Indiaas-achtige vrouw op een immens doek. ‘De Grote Morgen’, heet het schilderij dat prachtig uitkomt op de hoge wand van de galerie. Wat die grote morgen is, mag ieder voor zich invullen. Want hoewel Nieuwhof overal een gedachte bij heeft, wil ze het niet voor een ander bepalen. Het kan en meisje zijn, die voor het eerst ongesteld is, zegt ze. Of de wederkomst. Kunst is wat je er zelf in ziet.

De creaties van Nieuwhof zijn oersterk. Geschikt voor binnen én buiten. Dat komt omdat ze heel hoog bakt, legt ze uit. Als het object af is, moet het een dag of 14 drogen. Daarna gaat het, afhankelijk van het aantal lagen, wel 4 à 5 keer de oven in.

Nieuwhof neemt ons mee naar haar lievelingsvogel. ‘Waan’ heet –ie. Naar de gevleugelde ‘waan van de dag’. Waan is een bronzen vogel. Een dier uit de prehistorie. Het werd haar handelsmerk. Gewone vogels zijn er al genoeg, bedacht ze toen ze begon. Er zijn mensen die haar vogels verzamelen. Inmiddels een hele serie bezitten. De kunstenares werkt ook in opdracht. Zo maakte ze eens een twaalfluik van vijf vogels voor een Italiaanse familie. Op cortenstaal dat ze op speciale manier bewerkt. Het effect is verrassend.

Het is niet dat Grietje áltijd inspiratie heeft. Soms is het er niet. Komt er niets uit haar handen. “Dan ga ik opruimen. Dat is soms ook best nuttig”, lacht ze terwijl ze de broden klei laat zien. Niet voor te stellen dat zo’n forse rechthoekige homp verandert in een schitterende vogel. Ieder z’n vak. Wie het ook leuk lijkt om eens te proberen, kan zich aanmelden voor een workshop. Want dat doet Nieuwhof namelijk ook. De expositie op Havezate Mensinge opent op 16 juli en duurt tot en met 27 september. Meer informatie is te vinden op: www.nieuwhofart.nl