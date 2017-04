Veel prijzen voor Chi-Do in Eelderwolde

RODEN – Op het Sakura Paas Toernooi in Eelderwolde zijn de judoka’s Laurens van den Berg en Kasper Eldering van Judovereniging Chi-Do uit Roden eerste geworden. Aan het toernooi, dat afgelopen zaterdag werd gehouden, deden bijna tweehonderd judoka’s mee. Laurens van den Berg won de eerste en derde wedstrijd met waza-ari. In de tweede partij kwam hij achter, maar dit wist hij goed te maken met een ippon, met als resultaat de eerste plaats. Ook Kasper Eldering won een gouden medaille. In een grote poule waren de judoka’s aan elkaar gewaagd. Ondanks verlies in de eerste wedstrijd werd hij eerste door de andere partijen te winnen. Vooral met zijn favoriete heupworp wist hij goed te scoren. De gebroeders Poppema gingen allebei met zilver naar huis. Beide wonnen op één na al hun partijen. Opvallend was dat Merlijn het tot drie keer toe op een beslissing van de scheidsrechter liet aankomen. Door zijn aanvallende judo viel de beslissing telkens uit naar zijn kant. Ook Guido van der Let en Lars Mulder waren goed in vorm. Vooral hun grondwerk was van degelijke kwaliteit en leverde veel houdgrepen op met een goede tweede plaats als resultaat. In totaal deden tien judoka’s van Chi-Do mee aan het evenement. Ook de overige deelnemers van Chi-Do presteerden goed. Bij Jessie van Breukelen, Melle Niermeijer, Else Roffel en Benjamin van der Veen wisselden de winst- en verliespartijen elkaar af. Uiteindelijk waren de winstpartijen voldoende om een derde prijs in ontvangst te nemen. De coaches Herman de Jong en Johan de Groot waren zeer tevreden over de prestaties, want het komt niet vaak voor dat alle deelnemers bij de eerste drie eindigen.