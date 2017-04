Veelzijdige Sim Noordhof vijftig jaar in het vak

NORG – Gemengd koor Roner Singers verzorgt zondag 30 april een concert in de Margarethakerk in Norg. Aanleiding is het jubileum van dirigent Sim Noordhof. Hij zit al vijftig jaar in het vak.

De Roner Singers staan sinds 2003 onder leiding van Noordhof. De dirigent begon zijn carriere een halve eeuw geleden bij kinderkoor De Morgenster in Kolham. Daarna volgende verschillende andere koren waarmee hij in binnen- en buitenland furore maakte. Noordhof staat bekend als een onorthodoxe dirigent. De koorleden zingen niet van bladmuziek, het arrangement zit in Noordhofs hoofd. De partijen worden tijdens de repetitie ingestudeerd en dat vraagt veel van koorleden en muzikanten. Noordhofs aanwezigheid wordt niet zelden verraden door aanwijzingen als ‘vuurwerk’, ‘kijken’ en ‘zingen met je hart’. Ook onderscheidend is zijn wijze van presenteren bij concerten. Noordhof is veelzijdig. Behalve dirigeren is hij ook tekstschrijver, onder meer van Wia Buze, Ard Eggens, Bob Heidema en Imca Marina . Van zijn hand zijn bijvoorbeeld de teksten van het lied ‘De Roos’ van Buze en ook ‘Aan de Langeleegte’, clublied van het ter ziele gegane BV Veendam is van Noodhof. Bovendien schrijft hij regelmatig liedteksten voor koren. Het jubileumconcert is geen ode aan Noordhof, want hij dirigeert en presenteert het gewoon zelf. Wel heeft hij de vrije hand gehad in de programmakeuze en is violiste Els Verheij gevraagd en is er een gastoptreden van ’t Spoor Biester uit Gieten. Ook dit gezelligheidskoor staat onder leiding van Noordhof. Het belooft dus een bijzondere avond te worden met een heuse grande finale waarbij beide koren samen een aantal liederen zullen zingen. Het concert begint om 15.00 uur en de kerk is vanaf 14.30 uur open. Vroegtijdig reserveren wordt aanbevolen. Dit kan via 050-5033603 of reserveren@ronersingers.nl. De entree bedraagt tien euro.