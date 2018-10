Veenhuizen drukt in slotfase overwicht uit in doelpunten; slordig Grijpskerk bezwijkt

Gepromoveerde blauwhemden overtuigen in derde klasse

VEENHUIZEN – Veenhuizen tegen Grijpskerk. Vooraf door beide partijen bestempeld als een cruciale wedstrijd in de derde klasse B. Promovendus Veenhuizen is redelijk begonnen aan de competitie en wist van de eerste vier wedstrijden er twee in winst om te zetten. Dus luidde zaterdag de grote vraag: mag de ploeg omhoog kijken en hopen op meer? Of voelt het straks de hete adem van onderste ploegen in de nek. Tot die laatste categorie behoren de gasten uit Grijpskerk. Vorig seizoen nog een imponerende subtopper in de derde klasse, dit seizoen een tobber. Veenhuizen-trainer Raymond Middel voorspelde vooraf een heet middagje op het Veenhuizer sportpark: “Grijpskerk moet winnen. Ze zullen er alles aan doen om die laatste plaats achter zich te laten”, aldus Middel.

Twee ploegen op jacht naar punten. Veenhuizen moest aantreden zonder de betrouwbare schakel Brian Giezen op het middenveld. Giezen kreeg vorige week rood na een opstootje en zat zaterdag de eerste van zijn twee wedstrijden schorsing uit. Bij Grijpskerk claimde de van een blessure teruggekeerde middenvelder Jarno Eeuwema zijn plek in de as van het veld. Op de bank zat voor het eerst sinds lange tijd Teie van der Hoek. De pijlsnelle aanvaller kampte met hartproblemen, maar mag van de doctoren weer voetballen. Dat er voor beide ploegen druk op de ketel stond werd al snel duidelijk. Een kleine tachtig toeschouwers zagen een beginfase waarin beide ploegen wel wilden, maar geen moment overtuigden. In een gelijk opgaande beginfase kregen de bezoekers de eerste kansen. Jarno Eeuwema mocht na 5 minuten al aanleggen voor het eerste afstandsschot dat net over het Veenhuizer doel zeilde, waarna Dajo Klunder in de 15e minuut zijn eerste grote kans van de wedstrijd miste. Klunder mocht alleen aflopen op doelman Jonathan Auwen die knap zijn doel verkleinde. Het lange wachten leidde ertoe dat de kans steeds moeilijker werd, en uiteindelijk ook onmogelijk. Na twintig minuten dook ook de formatie van trainer Middel op voor het vijandelijke doel. De snelle Sander Ottens kwam goed door op de linkerflank, schoof de bal secuur in de voeten van Bram Schmidt die broer Coen vrij zag staan. Laatstgenoemde had het vizier echter niet op scherp staan en schoof de bal net naast het doel van de Grijpskerker doelman Postma die opgelucht adem kon halen. Ook de volgende kans was voor de blauwen. Na een half uur spelen werd het publiek getrakteerd op een schitterende crosspass van Sjoert Giezen op Sander Ottens. Ottens nam de bal goed aan, maar faalde in de afwerking. De pass van Giezen had meer verdiend dan het slappe rolletje van Ottens. Het bleek wel het begin van een Veenhuizer veldoverwicht. Grijpskerk werd slordiger, terwijl Veenhuizen de tegenstander steeds meer en steeds vaker met de rug tegen de muur zette. Het mondde 10 minuten voor de thee uit in het eerste doelpunt van de wedstrijd, dat al snel weer van het scorebord verdween. De combinatie tussen Bram en Coen Schmidt werd afgevlagd wegens buitenspel. Op slag van rust kreeg Grijpskerk dan toch dé mogelijkheid van de eerste helft. Hét moment om de wedstrijd ten goede te keren voor de dragers van de rode lantaarn in de klasse 3B. Het was wederom Dajo Klunder die oog in oog kwam te staan met keeper Auwen. De ronduit slechte afwerking zorgde ervoor dat de doelman de bal eenvoudig uit de netten kon houden en er met een brilstand gerust werd.

Na de thee was het Veenhuizen dat de duimschroeven aandraaide bij de formatie van trainer Jan Faber. De bezoekende oefenmeester trachtte het tij nog te keren door Luuk Schreurs in te brengen voor de leeg gespeelde Eeuwema en aanvaller Sietse Jager in te brengen voor de tegenvallende flankspeler Brian Tefi. Een kwartier na rust claimde Sjoert Giezen dat hij ten val was gebracht in het strafgebied van de roodhemden. De goed leidende arbiter Dennis Smit wilde er niets van weten. Ook een minuut later weigerde hij een strafschop te geven aan de thuisploeg toen Coen Schmidt het gras opzocht. “Ik ben geen Sinterklaas”, diende Smit de Veenhuizer bank van repliek. In de slotfase kwam Veenhuizen alsnog verdiend op voorsprong. Sjoert Giezen kreeg de bal goed richting Sander Ottens die de voorzet promoveerde tot doelpunt. Een verlossing, zo bleek twee minuten later toen Sjoert Giezen zelf de voorsprong leek te verdubbelen. Goed keeperswerk aan Grijpskerkzijde zorgde ervoor dat de inzet van Giezen aan de verkeerde kant van de doelpaal belandde. Drie minuten later was het wederom Giezen die keeper Postma op de proef stelde en hard uithaalde. Postma kon de bal wel keren, maar niet klemvast krijgen. Het resultaat was een niet te missen cadeautje voor Ottens die dankbaar tekende voor zijn tweede van de middag. Tevens de eindstand, want Sander Ottens kreeg niet de kans zijn hattrick te volmaken. “Een kratje bier als je nog een keer scoort”, beloofden zijn bankzittende medespelers. Tot hilariteit van de winnende trainer Raymond Middel die zijn goudhaantje 5 seconden later een publiekswissel gunde.

Trainer Middel blij met de punten

“Ik had meer van Grijpskerk verwacht”, vertelt Middel na afloop. “Er stond spanning op de wedstrijd en dat zag je terug bij beide partijen. Wij wilden per se die drie punten om aan te sluiten bij de top, maar wilden ook niet in de messen van Grijpskerk lopen. Het is en blijft gewoon een gevaarlijke tegenstander.” Het was zaak om de boel gesloten te houden, weet de trainer. “Die kans gaat een keer komen, dat wisten wij ook. Die 1-0 was dan ook een verlossing. Het was namelijk zo’n wedstrijd, zo’n middag waarvan je weet dat de eerste die scoort ook gaat winnen. Gelukkig waren wij dat.” Of de scheidsrechter reeds voor de 1-0 al een strafschop aan Veenhuizen had moeten toekennen? Middel lacht: “Nou, die tweede situatie was zeker geen strafschop. Die eerste heb ik niet goed gezien. Het kan, maar hoeft niet. Laat ik zeggen dat de scheidsrechter het bij het juiste eind had en wij blij zijn met de drie punten.”

Scheidsrechter Dennis Smit speelde sowieso een positieve rol deze middag op het Veenhuizer sportpark. De jonge arbiter liet doorspelen bij voordeel en was niet kinderachtig met zijn kaarten. Twee keer deelde hij een officiële waarschuwing uit, eerlijk verdeeld over beide ploegen. Een aantal dat er gemakkelijk meer hadden kunnen zijn. Vleugelverdediger Jorn van der Wilt (Grijpskerk) kwam een aantal keren goed weg na een harde ingreep en ook aanvaller Bram Schmidt van Veenhuizen mocht niet klagen. Na het zoveelste tikje liet Schmidt zich vlak voor tijd even gaan. Er zijn scheidsrechters die een speler van het veld verwijderen na een mislukte natrapactie. Arbiter Smit niet. Hij bedekte de actie van Schmidt met de mantel der liefde en besloot ook de naam van Van der Wilt niet te noteren.

VV Veenhuizen – VV Grijpskerk 2-0 (0-0)

Toeschouwers: 80

Opstelling Veenhuizen: Jonathan Auwen, Gelmer Jan Haanstra, Michiel Hoving (84. Geert-Jan Tolner), Mark Rozema, Maarten Duin, Jim vd Leest (60. Ferdinand Rozema), Sander Ottens (86. Rutger Wilkens), Wesley vd Veen, Bram Schmidt, Sjoert Giezen, Coen Schmidt.

Opstelling Grijpskerk: D.J. Postma, Jorn van der Wilt, Stephan Reker, Pieter Kars van de Kamp, Jarno Eeuwema (55. Luuk Schreurs), Bert Jager (68. Teie vd Hoek), Jorin de Boer, Dajo Klunder, Danny Khoenkhoen, Brian Tefi (58. Sietse Jager).