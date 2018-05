Veenhuizen terug waar het thuis hoort: de Derde Klasse!

Noordenvelders met klinkende rapportcijfers weer hogerop

KOLLUMERZWAAG – Veenhuizen is kampioen! De ploeg van Raymond Middel won afgelopen donderdag met het kleinst mogelijke verschil van Friese Boys en dat was ruim genoeg voor de titel (een gelijkspel volstond ook). Veenhuizen staat elf punten voor op Ropta Boys en is met nog enkele wedstrijden te gaan niet meer te achterhalen. Na de degradatie vorig jaar is de blauw-witte formatie uit Noordenveld (in 2015 nog gekroond tot Sportploeg van Noordenveld) snel weer terug waar het thuishoort: de derde klasse.

Toch was het geen gemakkelijke middag op Hemelvaartsdag in Kollumerzwaag, op terrein aan de Seadkampe Beukestrjitte 2, waar de kampioenswedstrijd werd gespeeld. “Op het laatst was het nog billenknijpen”, sprak trainer Raymond Middel op de terugweg naar het gevangenisdorp. “In de eerste helft waren we heer en meester. Alle ballen die over de middellijn gingen waren voor ons. Alleen ons voetbal kwam er niet uit. We leden veel balverlies, maakten de verkeerde keuzes. Het zou kunnen dat het met de kampioensstress te maken had. Thuis wonnen we met 7-0 en leek het dus een makkie te worden. Je probeert die stress wel weg te nemen en op de trainingen voelde ik geen stress. Men zegt vaak een kampioenswedstrijd is altijd de slechtste wedstrijd. Nou, vanaf het begin zaten we niet lekker in de wedstrijd, het was onnauwkeurig, chaotisch, spelers die uit positie liepen”. Desondanks kwam Veenhuizen in de eerste helft wel op 0-1, door Bram Schmidt die een penalty verzilverde. Doelman Jonathan Auwen, die bijna geen bal op het doel heeft gehad, moest vlak voor tijd nog even ingrijpen. De zege kwam niet in gevaar. Veenhuizen kampioen! Uiteraard waren spelers en meegereisde supporters (“geen bus vol”) uitgelaten, maar het grote feest werd afgelopen zaterdag gevierd, na de uitwedstrijd tegen Rottevalle, met een kampioensbal in de kantine en een rondrit door het dorp.

Het kampioenschap is ook het eerste de beste succes van nieuwe trainer Raymond Middel die er aan de vooravond van de competitie geen doekjes om wond: ‘Veenhuizen hoort in de derde klasse thuis’, liet hij optekenen in de voetbalbijlage. De degradatie werd als een incident beschouwd. Middel vond het ook niet kunnen, de degradatie, terwijl de ploeg in de winterstop derde stond. Veenhuizen was voor menig tegenstander de grote onbekende in de vierde klasse. “Veenhuizen werd ook niet genoemd als kampioenskandidaat”, weet Middel nog. “Promotie was wel onze doelstelling”. Veenhuizen begon het seizoen met een grote zege op streekgenoot Haulerwijk (5-1). Er volgden nog enkele flinke uitschieters (Opende 7-1, ODV 5-0, en als grootste uitslag de 8-1 tegen VIOD Driesum). “De nederlaag na de winterstop tegen Ropta Boys was even slikken, daarna wonnen we weer een paar wedstrijden, terwijl Ropta enkele sterke tegenstanders trof. We zeiden al: dat gaan ze niet volhouden. Toen wist ik dat het goed kwam. De laatste zes wedstrijden hebben we zelfs de nul gehouden. Uiteindelijk waren we de sterkste.” Dat blijkt uit alles: 21 wedstrijden gespeeld, 54 punten. Met slechts veertien doelpunten tegen heeft het verreweg de minst gepasseerde verdediging. De derde klasse, het blijft knap voor een kleine verenging als Veenhuizen. Het vorige kampioenschap was in 2013, toen promotie naar de vierde klasse werd afgedwongen. In 1991 promoveerden de Noordenvelders ook naar de derde klasse, waarin het elf seizoenen achtereen verbleef. Na een periode heen en weer kwam er een verval en kelderde Veenhuizen in een keer van de derde naar de vijfde klasse. Na nog een keer vijfde klasse, beleefde de ploeg weer een opmars. De laatste drie seizoen speelde Veenhuizen in de derde klasse. En dan nu opnieuw derde klasse. Met toch een wat veranderend elftal. Ferdinand Rozema is piloot, was er al niet meer bij. Maar vooral het vertrek van Robert Elsinga- in verband met zijn werk- vormt een aderlating. Terwijl die andere doelpuntenmaker Theo Hoogeveen (beide aanvallers waren in totaal goed voor 31 van de zeventig doelpunten) vooralsnog een stapje terug zal doen. Daarentegen hoopt Middel volgend seizoen weer een beroep te kunnen doen op Michiel Hoving en Wesley van der Veen. Daarnaast zullen een aantal A-junioren de overstap naar de hoofdmacht maken. Het bevalt de geboren Hoogezandster Raymond Middel prima op sportpark ‘Achter de Molen’. “Het is een leuke vereniging en derde klasse-waardig”.