Veertien nieuwe jongerenappartementen in centrum Roden

RODEN – Woonborg start in november 2018 met de bouw van 14 jongerenappartementen aan de Raadhuisstraat in Roden. Daarmee wordt na jaren voorbereiding invulling gegeven aan het laatste stuk nog braakliggende grond in deze straat. Geveke Bouw & Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de bouw, naar verwachting wordt het complex eind 2019 opgeleverd.

Appartementen voor jongeren tot 23 jaar

Het nieuwe appartementencomplex is bedoeld voor jongeren tot 23 jaar. De appartementen zijn compact, in totaal 50 m2 groot met ruime woonkamer, open keuken, slaapkamer en badkamer. De appartementen op de begane grond krijgen een buitenplaats/tuin, op de verdiepingen heeft elk appartement een frans balkon. Per appartement is bergruimte beschikbaar op de begane grond en gemeenschappelijke fietsenstallingen. Achter het complex komt een gezamenlijke buitenruimte met een aantal parkeerplaatsen.

Aangezicht en architectuur

Het nieuwe complex aan de Raadhuisstraat krijgt vier woonlagen. De gevel verspringt om het bouwblok niet te massief te maken en te zorgen voor een passend straatbeeld. Van Manen en Zwart architecten tekenden het ontwerp.

Start verhuur: voorjaar 2019

Woonborg start in het voorjaar 2019 met de verhuur. Ook voor deze appartementen geldt dat ze passend worden toegewezen. Dat betekent dat deze appartementen bestemd zijn voor 1- en 2- persoonshuishoudens, jonger dan 23 jaar met een inkomen tot € 22.400.