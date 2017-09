Veldslag om Norg MTB uitdaging

NORG – Zaterdag 2 september is Norg en omstreken weer een wielerdorp bij uitstek. Meer dan 1500 liefhebbers van de mountainbike zullen zich dan uitleven met fietsen door bos, hei, weilanden, heuveltjes en wat al niet meer.

De Veldslag van Norg heeft in zijn korte bestaan al een enorme positieve naam gekregen in het MTB wereldje. Er doen 250 wedstrijdrijders mee, de overige deelnemers doen de sportieve route. Het parkoers is opgebouwd uit drie lussen. Een eerste van 50 kilometer, een tweede lus van 30 kilometer en voor wie wil en binnen de tijd is binnengekomen, kan er nog een lus van 20 kilometer worden gereden. Een ieder moet wel steeds voor een bepaald tijdstip terug zijn in Norg. Daarna wordt bepaald of men verder mag rijden of niet. Start en finish zijn bij de manege in Norg op het evenemententerrein. Er wordt gestart in een aantal waves, om zo te voorkomen dat men in elkaars vaarwater komt te zitten.

De organisatie spreekt van 1 van de mooiste en zwaarste wedstrijden dat Noord-Drenthe te bieden heeft. Een uitdagend parkoers met talrijke verrassingselementen. Eerdere edities gaven daar al blijk van. Zo was er een route door een maisveld, ging men dwars door boerenschuren en kwam men door landerijen die anders nooit open gaan voor de MTB fietser. De Veldslag wordt dan ook georganiseerd in samenwerking met onder andere gemeenten, provincies, natuurorganisaties, agrariërs en particulieren. Het maakt dan ook dat deelnemers aan de Veldslag niet alleen uit de regio komen, maar uit het gehele land. De drie lussen hebben elk hun eigen karakter. De afwisseling maakt de Veldslag van Norg, net als zijn grote broer de Slag om Norg waarbij over gravelwegen wordt gereden, tot een uitdaging. Omdat het publiek niet overal mag komen zijn er nabij de route speciale aanmoedigingsplekken opgezet. Deze worden op de website aangegeven. Het parkoers is niet volledig afgezet. Er wordt ook over de openbare weg gereden. Wel zijn 120 vrijwilligers in touw die voor de beveiliging zorgen.