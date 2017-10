Veltien trapt Matinee in ’t Café af

PEIZE – Zondag heeft Tom Veltien het zevende seizoen van Matinee in ’t Café afgetrapt. Dit deed hij in Café Ensing te Peize. Matinee in ’t Café is een Bluesfestival dat wordt uitgesmeerd over vijf zondagen. Gitaarvirtuoos Veltien werd bijgestaan door Luuk Vulkers op de drums en Dennis Hemstra op de bas. Tom Veltien studeert aan het conservatorium te Utrecht, Luuk Vulkers studeert aan het conservatorium van Enschede en Dennis Hemstra is afgestudeerd aan de Academie voor Popcultuur. De nog jonge muzikanten, zoeken met hun blues het randje op en zorgden hierdoor voor een avontuurlijk optreden.

De volgende datum van Matinee in ’t Café zal 19 november zijn. Op 18 maart wordt de laatste blues middag georganiseerd. De slogan van Matinee in ’t Café luidt: ‘Tussen herfst en lente, blues in de Kop van Drenthe.’