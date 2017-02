Ventilatorwinkel: Verzekerd van schone lucht én een flinke besparing op je stookkosten

LEEK- Goede ventilatie in je woning is belangrijk. En niet alleen om schimmelvorming door vocht te voorkomen, ook voor je gezondheid is schone lucht van levensbelang. Met de ventilatiesystemen van de Ventilatorwinkel in Leek ben je verzekerd dat vochtige, vuile lucht op een professionele manier wordt afgevoerd en schone lucht van buiten wordt toegevoerd. Helemaal prettig is dat het centrale afzuigsysteem de vrij gekomen warmte na filtering terugbrengt naar je woon- of slaapkamer. Een rendement van 90 procent is goed haalbaar, weet ondernemer René van der Wijk van de Ventilatorwinkel te vertellen. “In sommige gevallen hoef je maar 10 procent bij te verwarmen. Dat scheelt aanzienlijk in de stookkosten.”

De Ventilatorwinkel aan het Van der Waalspark in Leek houdt zich al ruim 12 en half jaar met niets anders bezig dan met schone lucht. Ventilatiesystemen die dankzij speciale filters in staat zijn om fijnstof en zelfs pollen uit lucht te halen. Ideaal voor bijvoorbeeld COPD-patiënten of mensen met hooikoorts. De ventilatoren zitten in een kastje van pakweg 60 bij 75 centimeter. De kast, die op zolder of in de cv-ruimte geplaatst kan worden, zorgt voor afzuiging in vochtige ruimtes als badkamer, keuken, bijkeuken en douche. “De stroom die de ventilatoren verbruiken ligt bij laagstand op zo’n 10 kilowatt per uur. En omdat gas fors duurder is dan stroom, is het ventilatiesysteem snel terugverdiend”, vertelt René van der Wijk. Nog een handige optie: heb je een kachel die op hout stookt, ruik je die typische ‘openhaardlucht’ niet alleen in je eigen woning, maar ook in die van de buren. Om die geur weg te nemen heeft de Ventilatorwinkel een koolstoffilter ontwikkeld. Dat zorgt ervoor dat de geur niet binnendringt in de woning maar gefilterd wordt in het koolstoffilter. De Ventilatorwinkel levert rechtstreeks aan particulieren en altijd tegenscherpe prijzen. De ventilatiesystemen zijn geschikt voor nieuwbouwwoningen en bestaande bouw. Nieuwgierig naar de mogelijkheden van de Ventilatorwinkel? Bel voor een vrijblijvende afspraak: 0594-644802. Een mailtje sturen kan ook: verkoop@ventilatorwinkel.nl. Web: www.ventilatorwinkel.nl Van der Waalspark 42 Leek.