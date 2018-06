Verbazing vanwege kapplannen gemeente Noordenveld

‘Er ontbreekt momenteel een visie’

RODEN – De gemeente Noordenveld is voornemens om bomen langs de Driegraas in Roden – door de wijk De Vijfde Verloting – te kappen. Dat heeft tot verbazing geleid bij de wijkbelangenvereniging in die buurt. Gert Klinker, bestuurslid van Wijkvereniging Vijfde Verloting, zegt dat het besluit van de gemeente zonder enig overleg met de inwoners van de wijk is genomen. Begrip voor het besluit heeft Klinker dan ook niet.

‘Er staan hele mooie bomen langs de Driegraas. Als je die weghaalt, wat de gemeente nu van plan is, dan haal je de charme uit die straat. Vergelijk het met een laan waar je de bomen weghaalt, waardoor het een saaie weg wordt’, zegt Klinker. Desondanks ziet de makelaar wel in dat er iets moet gebeuren. ‘Een aantal bomen zijn scheef gewaaid, en daar moet iets aan veranderen. Maar het is zeker niet zo dat geen enkele boom nog gezond is. De gemeente zegt nu dat de levensduur van die bomen op is. Dat er hier en daar wat moet gebeuren, ben ik met hen eens. De gemeente Noordenveld wil echter alle bomen kappen en hier geen nieuwe voor in de plaats zetten. Dat vind ik maar vreemd’, zegt Klinker.

Volgens het bestuurslid van de wijkbelangenvereniging, ontbreekt het de gemeente aan visie. Wat hij misschien nog wel storender vindt, is dat de gemeente geen enkel overleg met de wijkbelangenverenging – laat staan met de inwoners – heeft gepleegd. ‘Ik hoop dat de gemeente nog met ons in gesprek gaat hierover’, besluit Klinker.

Om de wensen van de bewoners van De Vijfde Verloting te ontdekken, heeft de wijkbelangenvereniging nu een enquête online gezet. De vereniging wacht de resultaten af en gaat zich dan beraden op verdere stappen.