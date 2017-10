Verdachte aangehouden voor inbraken Peize

PEIZE – In Peize is woensdag een man gearresteerd op verdenking van woninginbraak. De man kon door de politie worden aangehouden, nadat er een tip was binnengekomen van een buurtbewoner.

Het zou gaan om een 22-jarige man. Over overige details, zoals de woonplaats van de man, doet de politie geen uitspraak. Politie Noordenveld dankt de tipgever voor zijn oplettendheid.