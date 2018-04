Verkeersexamen basisonderwijs in Leek

LEEK – De gemeente Leek en de provincie Groningen hebben verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. Deze partijen hebben als doelstelling toe te werken naar nul verkeersongevallen per jaar. Hoewel deze doelstelling nauwelijks haalbaar is, toont dit wel aan hoe belangrijk zij verkeersveiligheid vinden. Verkeersveiligheid begint bij het geven van verkeerseducatie, ook op basisscholen.

Evenals voorgaande jaren wordt weer het praktisch verkeersexamen voor de hoogste groepen van het basisonderwijs gehouden. Het examen wordt met behulp van VVN (Veilig Verkeer Nederland) georganiseerd op maandag 23 april. De wethouder Verkeer en Vervoer, mevrouw Karin Dekker, zal hiervoor om 8.30 uur bij Sportcentrum Leek het startsein geven.

Deze keer doen hier tien scholen met in totaal 250 leerlingen aan mee. Een groep van vrijwilligers bemant de posten langs een uitgezette route door Leek en Tolbert om de verrichtingen van de deelnemers in de gaten te houden.