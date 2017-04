Verkeersexamen: het geleerde in de praktijk brengen

RODEN – Ongeveer driehonderd leerlingen van basisscholen in Roden en Peize legden dinsdag het praktijkexamen verkeer af nadat eerder al de theoretische kennis was getest. Vanaf de Trambaan fietsen de leerlingen, best wat gespannen overigens, een route door het drukke centrum van Roden, met al de omleggingen nóg ingewikkelder. Onderweg moesten ze aantonen het geleerde ook praktisch toe te kunnen passen. Onderweg werden ze beoordeeld door vrijwilligers die op strategische posities de verrichtingen van de kinderen in de gaten hielden en beoordeelden. Doorgaans ging het de kinderen allemaal prima af.