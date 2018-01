Verkiezingscampagne Gemeentebelangen van start

NORG – In Hotel Karsten te Norg heeft Gemeentebelangen afgelopen week het startschot gegeven voor de verkiezingscampagne 2018. Dit deden zij door aan het eind van de algemene ledenvergadering een rode knop in te drukken. De top tien van de in totaal vijftigkoppige kandidatenlijst, drukten deze rode knop in waarmee het verkiezingsprogramma ‘Gemeentebelangen verbindt’ unaniem werd vastgesteld.

Gemeentebelangen zegt vertrouwen te hebben in hun verkiezingsprogramma en de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Wethouder Henk Kosters is lijsttrekker van de partij, Jos Darwinkel staat op de tweede plaats en Kirsten Ipema maakt de top drie compleet. Gemeentebelangen bekleedt momenteel zeven zetels in de gemeenteraad en levert – na het vertrek van wethouder Reint-Jan Auwema – nog één wethouder.