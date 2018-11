Verkuno verwelkomt drie nieuwe kunstenaars

‘Ideale manier om je grenzen te verleggen’

PEIZE – Verkuno heeft er drie nieuwe leden bij. Kunstenaressen Annet Raben, Wilhelmina Zoutewelle en Linda van Huffelen mogen zich sinds kort lid van de Verenigde Kunstenaars van Noordenveld noemen, en zijn daar erg trots op. Binnenkort zullen de drie exposeren tijdens de twintigste Salon die Verkuno jaarlijks organiseert. Maar nog voor Salon XX wordt geopend, maken we kennis met de nieuwe aanwas van deze enthousiaste groep professionele kunstenaars.



Het is iets over half tien op een vrijdagochtend. In Galerie Serpentijn te Peize zitten Annet Raben en Wilhelmina Zoutewelle al aan de koffie. Het wachten is op Linda die – in tegenstelling tot Annet en Wilhelmina, die feitelijk buren zijn – uit Norg moet komen. Gelukkig weet ook zij het ruime atelier van Annet te vinden, waardoor de drie kunstenaars even later honderduit praten over Verkuno.

‘Het was voor mij een vrij oude wens om lid te worden van Verkuno’, vertelt Wilhelmina. ‘Ik heb mij aangemeld en ben toen uitgenodigd voor een gesprek. Er komt nog best wel wat bij kijken voordat je lid bent. En als je eenmaal lid bent, heb je het er ook vrij druk mee. Wanneer je bijvoorbeeld mee doet aan exposities, zit je ook automatisch in de werkgroep hiervan.’

Voor Annet was lid worden van Verkuno een logische stap. ‘Ik wilde meer exposeren in de omgeving. Dat kan via Verkuno heel goed.’ Voordat iemand dan ook echt lid is, gebeurt er nog aardig wat. Zo herinnert Linda zich nog dat Verkuno bij haar in het atelier kwam, om haar werk te beoordelen. Dat beviel blijkbaar zo goed, dat ze zich nu één van de 26 leden van Verkuno mag noemen.

De drie nieuwelingen bij Verkuno, brengen allen een geheel eigen kunststijl met zich mee. Zo werkt Wilhelmina met papierreliëf en objecten. Bijzonder is ook haar transcriptie van bladmuziek. ‘Als een deel van een muziekstuk mij interesseert, dan kijk ik hoe dat eruit ziet op een notenblad. Daar maak ik dan kunst van. Zo zie je eigenlijk wat je hoort’, zegt Wilhelmina.

Linda verwerkt glas op een geheel eigen manier. ‘Ik versmelt het. Dat heet glasfusie’, zegt zij. ‘Ik werkte vroeger met klei en keramiek, maar de eerste snede over glas voelde als thuiskomen. De transparantie en levendigheid van glas, boeien mij enorm.’ De manier waarop Linda aan glasfusie doet, is uniek. ‘Ik heb een eigen stijl bedacht.’

Annet maakt op haar beurt schilderijen. Vanuit haar werk als lerares handvaardigheid en tekenen, is ze altijd veel met schilderen bezig geweest. Maar pas toen ze stopte met dit werk, kon ze er écht veel tijd in steken. ‘Ik heb voor mezelf gekozen. Dat was een behoorlijke stap. De eerste drie maanden nadat ik stopte als leraar, was ik heel verdrietig. Na die drie maanden gingen alle laadjes open. Opeens ontstonden er allerlei doeken vanuit gevoel. Ik maak voornamelijk grote doeken, waarbij ik een abstract-figuratieve stijl gebruik.’

De drie kunstenaars zijn ontzettend blij dat ze nu lid zijn van Verkuno. ‘Door lid te worden van een vereniging of collectief, kan je van andere kunstenaars leren’, zegt Annet. ‘Het vak van de kunstenaar is vrij eenzaam. Door samenwerking te zoeken, kun je van elkaar leren en elkaar inspireren. Als je meedoet aan exposities met een bepaald thema, kom je ook uit je comfort zone.’ Wilhelmina beaamt dat: ‘Als kunstenaar heb je behoefte aan inspiratie. Per jaar heeft Verkuno vijf tentoonstellingen, met een thema. Dat is voor een kunstenaar een mogelijkheid om je grenzen te verleggen.’

Vanaf 8 tot en met 30 december organiseert Verkuno de eindejaarssalon, onder de naam Salon XX. Bij deze ouderwetse manier van exposeren worden zoveel mogelijk werken opgehangen in de expositieruimte. In dit geval is dat Kunstencentrum K38. De expositie wordt op vrijdag 7 december om 20:00 uur geopend door Peter Dijk, voorzitter van Verkuno. De tentoonstelling is op woensdag tot en met zondag, van 13:00 tot 17:00 uur geopend. Entree bedraagt twee euro (tot 18 jaar gratis). Leuk detail: wie een kaartje koopt voor deze expositie, maakt direct kans om een kunstwerk naar keuze te winnen.