LEEK – De 17-jarige Sameera Eid uit Leek is terecht. Sameera, die tien dagen vermist was, is woensdagavond door medewerkers van GGZ-instelling Pi Groep uit Drachten opgehaald uit Steenwijk. Waarschijnlijk is ze daar vastgehouden. Het meisje dat al langere tijd met psychische problemen kampt, verblijft nu thuis in Leek. Later terug naar de Pi Groep In Drachten waar ze woont.