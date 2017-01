RODEN – De 79-jarige vrouw uit Roden die sinds donderdagavond werd vermist is terecht. De vrouw, Hennie genaamd, die zonder jas haar huis had verlaten is rond 3 uur ‘s nachts in de buurt van haar huis teruggevonden dankzij de inzet van speurhonden. Ze was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De Dutch RescueDogs kwam met 3 honden om de vrouw te helpen zoeken. Gelukkig met resultaat.