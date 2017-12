Verrassende kerstmarkt Tolbert bezorgt bezoekers heerlijk weekend

TOLBERT – Tolbert heeft niet de grootste, maar wel de meest verrassende kerstmarkt in de regio. Neem alleen al de locatie, de paardenstallen van de HJC Manege. En dan het aanbod: verrassend en origineel. De Krant bezocht de markt zaterdagavond.

Geen eenheidsworst. Dat is ook het streven van Volksvermaken Tolbert dat alle lof verdient. Neem alleen al hun acties. Zo is de entree gratis. Men kan hier ook kerstkaarten schrijven. De kerstwensen worden door leden van Volksvermaken persoonlijk bezorgd bij eenzame ouderen. Buiten wijzen parkeerwachters in de kou je een plekje, binnen staan leuke kramen. Glitterwijn of chocowijn bijvoorbeeld, het is eens wat anders. Uit de luidsprekers klinkt niet alleen ‘White Christmas’, maar ook ‘Spanish Eyes’. Warme klanken in een overigens niet bijster warme manege. Geen wanklanken over één van de mooiste kerstmarkten in de regio.