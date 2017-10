Verspreiding jodiumtabletten ook in Noordenveld

NOORDENVELD – Tussen 10 en 24 oktober 2017 verspreidt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) preventief jodiumtabletten aan bepaalde doelgroepen die binnen 100 kilometer van een kerncentrale wonen.

De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat Nederland goed is voorbereid op een kernongeval. Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt. De nationale noodvoorraad jodiumtabletten die in Nederland aanwezig is wordt nu via de post verspreid onder doelgroep(en) die binnen 100 kilometer van een kerncentrale wonen. Het vooraf verspreiden van jodiumtabletten scheelt de hulpdiensten kostbare tijd tijdens een kernongeval. Er is geen acute dreiging van een kernongeval; de kans daarop is erg klein.

Vanwege de kerncentrale in Emsland (Duitsland) krijgen kinderen van 0-18 jaar in alle gemeenten van Drenthe de tabletten via de post toegestuurd. Ongeboren baby’s en kinderen tot 18 jaar lopen het meeste risico om later schildklierkanker te krijgen door de opname van radioactief jodium.

De verspreiding van jodiumtabletten is een eenmalige actie. Nieuwe inwoners of pasgeborenen krijgen na 24 oktober 2017 geen tabletten meer toegestuurd. Zij kunnen dan, net als iedere inwoner van Nederland, tabletten kopen in onder andere apotheken.

Het ministerie van VWS bereidt zich wel, samen met betrokken partners, voor op de nooddistributie van jodiumtabletten bij een concrete dreiging van een kernongeval aan mensen die (nog) geen beschikking hebben over jodiumtabletten.