Vertegenwoordig jij volgend jaar het Westerkwartier in Tasmanië?

Creatieve breinen kunnen zich opgeven voor 1 december

WESTERKWARTIER – Het is zover. Grootegast, of eigenlijk het Westerkwartier, is aan de beurt om de Abel Tasman Art Prize te organiseren. Om het jaar wordt de wedstrijd gehouden in Kingborough en het Westerkwartier. In 2017 zonden de Tasmanen hun winnaar Arki Fargher richting Grootegast, dus zijn de rollen komend jaar omgedraaid. Maar wie gaat het Westerkwartier vertegenwoordigen in Tasmanië? “Op die vraag hopen we over een klein half jaar antwoord te kunnen geven”, stelt Gert van Dijken, voorzitter van de werkgroep Abel Tasman Art Prize.

Gert en werkgroeplid Fokje Alkema vertellen over de achtergrond van deze prijs. Veel mensen kennen de Abel Tasman Art Prize, weinigen weten precies wat het inhoudt. Gert: “In 2000 werd de eerste Abel Tasman Art Prize (ATAP) georganiseerd. Het grote idee daarachter was om de band tussen Tasmanië en Grootegast, straks het Westerkwartier, te verstevigen.” Cultuur blijkt een mooi bindmiddel, vindt Fokje kijkend naar de hedendaagse stand van zaken rondom ATAP. “Elk jaar is er intensief contact tussen beide partijen om de wedstrijd zo groot mogelijk neer te zetten”, zegt ze. “Er staat natuurlijk ook wel wat op het spel.” Daarbij doelt zij op de volledig verzorgde reis die de winnaars aangeboden krijgen.

“We zoeken een creatief brein in de leeftijd van 16 tot en met 21 jaar, afkomstig uit het Westerkwartier óf naar school gaand in één van de vier Westerkwartiergemeenten”, aldus Gert. ‘Varen op jouw kompas’ is het thema waar jonge kunstenaars dit jaar mee aan de slag kunnen. “Dus dat kan alle kanten op gaan.” Inmiddels heeft de werkgroep meer disciplines toegevoegd. Fokje: “Het was altijd beeldende kunst. Twee- en driedimensionaal. Wij hebben daar Foto & Film, Poëzie en Architectuur bijgedaan. Naast beeldende kunst zijn er nu vier disciplines, waardoor men niet per sé hoeft te kunnen schilderen om kans te maken op deze reis.”

De inschrijvingen zijn inmiddels geopend, benadrukt het tweetal. “Voor 1 december moet men zeggen ‘ik doe mee’”, zegt Gert. “Daarna hebben de deelnemers nog twee maanden, tot 30 januari 2018, de tijd om hun inzending te ontwikkelen.” Nieuw daarbij is dat de deelnemers professionele ondersteuning kunnen krijgen als zij dat wensen. Na de inleverdatum van 30 januari gaat de jury aan de slag om de zes beste inzendingen uit te kiezen. “Deze worden gevraagd een presentatie te geven aan de jury over hun werk en waarom zij binnen het thema ‘Varen op jouw kompas’ tot hun inzending zijn gekomen.”

Niet alleen om in te zenden, maar ook om deel te nemen in de werkgroep wordt er gezocht naar jeugd. “De huidige werkgroep bestaat uit mensen die opgegroeid zijn met schrift en potlood. De tegenwoordige jeugd is geboren met een tablet. Jongeren kunnen sneller de wereld ontdekken; het zijn allemaal Abel Tasmannetjes”, aldus Gert. “Ze zijn zo handig en vaardig met social media. We hebben de jeugd nodig. Ze zijn niet alleen vaardig met social media, maar kennen ook hun belevingswereld.”

Wil je die reis naar Tasmanië winnen? Geef je op vóór 1 december bij Rixt Vellenga via rixt.vellenga@grootegast.nl. Meer informatie over ATAP is te vinden op www.abeltasmanartprize.nl.