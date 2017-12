Vervolgde Joden gemeente Leek herdacht

LEEK – Afgelopen week werd bij het Joodse Schooltje stilgestaan bij de vervolgde Joden die woonachtig waren in Leek en Oostwold. In de zomer van 1942 werd een grote groep Joodse mannen opgepakt en naar Westerbork gedeporteerd. De grootste groep Joden werd later op vrijdag 27 november 1942 opgepakt. Zij werden aanvankelijk gevangen gehouden op het gemeentehuis te Leek, alvorens via Groningen naar Westerbork te worden vervoerd.

Van alle 62 Joodse inwoners kwam alleen Ruth Stein-Issen uit de kampen terug. Zij was voor de oorlog met haar man uit Duitsland gevlucht en woonde in Oostwold.

Bij het Joodse Schooltje werd stilgestaan bij Joodse slachtoffers uit de gemeente Leek. Na het oplezen van de namen van Joodse Leeksters die gearresteerd werden, vond er een lichtjes wandeling plaats door het centrum van Leek. Bij het gemeentehuis werd de herdenkingstocht met een korte plechtigheid afgesloten.