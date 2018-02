Verwijderen van aangetaste fijnsparren in Landgoed Mensinge

RODEN – Staatsbosbeheer is vrijdag 16 februari begonnen met het verwijderen van fijnsparren die zijn aangetast door de letterzetter en de koperetser. Staatsbosbeheer doet dit om te voorkomen dat de aantasting zich niet verder kan uitbreiden. De bomen worden vóór 15 maart verwijderd in verband met het vogel broedseizoen.

Aantasting door letterzetter en/of koperetser

De twee kever soorten tasten vooral de fijnsparren aan die al een verminderde weerstand hebben. Deze verminderde weerstand is vermoedelijk het gevolg van de zachte winters van de afgelopen jaren. Fijnsparren hebben baat bij een koude winter, waardoor ze in winterrust komen. Boswachter Albert Broekman: “ Van de aantasting door letterzetter is bekend dat de mannelijke kevertjes een gaatje boren in de schors en vervolgens de vrouwtjes daar naartoe lokken met een soort lokstof om daar te paren. De vrouwtjes zetten er vervolgens hun eitjes af en na het uitkomen van de eitjes vreten de larven zich een weg (gangetje) door het hout net onder de schors. Hierdoor wordt de sapstroom van de boom afgesloten en sterft de boom uiteindelijk af. Als de larven volgroeid zijn boren ze zich een weg naar buiten en gaan naar de volgende boom. We grijpen nu in om verdere verspreiding te voorkomen.”

Staand dood hout

Van de fijnsparren die inmiddels grotendeels of volledig ontschorst zijn laat Staatsbosbeheer er enkele staan, mits ze op een ruime afstand van zandwegen en wandelpaden staan. Deze bomen vormen als staand dood hout een goede plek voor veel insecten, waar weer veel vogels op af komen. Fijnsparren waarbij de schors grotendeels of volledig is verwijderd kunnen niet meer zorgen voor een verdere verspreiding van de aantasting.

De werkzaamheden

Boswachter Albert Broekman: “De aangetaste fijnsparren hebben we eerst gemerkt met een oranje of gele stip. Op deze manier kan de aannemer, die het werk voor ons gaat uitvoeren, de aangetaste bomen gemakkelijk herkennen en verwijderen. Hiervoor gebruikt de aannemer een harvester die de bomen omzaagt en in stukken zaagt. Vervolgens wordt het hout het bos uit gereden en op rolstapels langs de zandweg gelegd. Uiteindelijk worden de rolstapels afgevoerd richting de houtverwerkingsbedrijven. We streven ernaar om de werkzaamheden in het bos vóór 1 maart te hebben uitgevoerd.”