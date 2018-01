Verwonder Fotografie legt alleen échte momenten vast

Annemiek en Marjolein fotograferen in de kraamkamer

PEIZE – Op 1 januari 2017 richtten Annemiek Kinneging uit Peize en Marjolein Witteveen uit Oldenzijl ‘Verwonder Fotografie’ op. Een bijzonder bedrijf in de fotografie, dat zich focust op het fotograferen van bevallingen en het vastleggen van de allereerste momenten van een kind. Het resultaat mag er zijn: intieme foto’s van bijzondere momenten. ‘Het zijn échte momenten. Puurder dan dit, kun je het niet krijgen.’

Zowel Annemiek als Marjolein zijn al geruime tijd bezig in de fotografie. Ze zijn altijd fan geweest van de echte momenten, dus geen statieportretten of gemaakte familiefoto’s. ‘We hebben allebei al vaak gewerkt met kinderen en zijn op den duur ook allebei begonnen met het fotograferen van bevallingen en pasgeboren kindjes. Vorig jaar besloten we samen te gaan werken, omdat we toch beide hetzelfde werk deden’, vertelt Annemiek. Dat is daarnaast ook handiger: zo hoeven de dames niet meer iedere dag 24 uur beschikbaar te zijn. ‘Dat was eerst wel zo’, legt Marjolein uit. ‘Wanneer wij een opdracht aannemen, dan weet je dat diegene binnenkort bevallen kan. Je zult dan ’s avonds en in het weekend aanwezig moeten zijn. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je er niet bent.’ Omdat de dames nu met z’n tweeën werken, hebben ze om de week dienst. Zo heeft de ander nog eens de mogelijkheid om een etentje te plannen, of even naar de bioscoop te gaan. ‘Dat had ik echt al een hele tijd niet meer gedaan, omdat je je telefoon uit moet hebben in de bios. Toen ik alleen werkte, kon ik mijn telefoon niet uit hebben’, zegt Annemiek.

Het is een aparte tak van sport, de geboortefotografie. Annemiek en Marjolein fotograferen in de geboortekamers van ziekenhuizen en dat leverde aan het begin nog wel eens scheve gezichten op. ‘In Noord-Nederland neemt de populariteit van geboortefotografie langzaamaan toe. In de Randstad is het al een bekend fenomeen en ik vermoed dat het hier ook wel zal groeien. Veel mensen hebben nu nog zoiets van ‘dat doe je toch niet?’. Maar als ze dan het resultaat zien, zijn ze vaak vertederd’, zegt Marjolein. Het duo gaat dan ook zorgvuldig te werk: er zijn geen medische handelingen, geen ziekenhuispersoneel en geen intieme lichaamsdelen te bespeuren op de foto’s van Verwonder Fotografie. ‘We zetten daarnaast niets in scène. Dat kan ook niet, want dan lopen we het personeel voor de voeten. We maken gebruik van de omstandigheden. Als iemand wil bevallen met slechts het licht van een paar kaarsen, dan hebben wij daar maar mee te werken. Dat geldt ook voor wanneer iemand bevalt onder het vreselijke TL-licht van een ziekenhuiskamer. Het enige wat wij kunnen doen, is de beste camera meenemen en ons best doen’, zegt Annemiek. Desondanks lukt het de dames steevast om een fraai portret te maken. ‘We maken al gauw zo’n achthonderd foto tijdens een bevalling. Daarvan blijven er een stuk of 150 over, die kunnen worden gebundeld in een boek. De klant beslist dit zelf en kan kiezen voor een aantal pakketten.’

Niet alleen hebben Marjolein en Annemiek inmiddels een schat aan ervaring opgebouwd, ze zijn zelf de trotse moeders van twee kinderen, waardoor ze extra feeling met de bevallingen hebben. ‘Je kunt het niet regisseren en als fotografe is het belangrijk om de sfeer goed aan te voelen. Je merkt wel dat de klant het fijn vindt, dat wij ervaring met bevallen hebben’, zegt Annemiek.

Een risico van het vak zit hem in het onvoorspelbare. De dames weten natuurlijk nooit hoe lang een bevalling gaat duren. ‘De eerste bevalling die ik bijwoonde, duurde maar vijf minuten’, zegt Marjolein. ‘Terwijl er ook bevallingen bijzaten die in totaal dertig uur hebben geduurd. Dat hoort er bij.’

Meer informatie: www.verwonderfotografie.nl/