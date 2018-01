Verzorgingstehuis De Hoprank gesloten wegens norovirus

PEIZE – Verzorgingstehuis De Hoprank in Peize is sinds dit weekend gesloten voor bezoek wegens een uitbraak van het norovirus. Het norovirus, in de volksmond buikgriep genoemd, is een besmettelijke ziekte die vaak voor uitbraken in een instelling zorgt volgens de GGD Drenthe. In de Hoprank zijn een tiental bewoners door het virus getroffen.

De klachten die bij besmetting door het virus optreden zijn vooral braken en diarree. Door strikte naleving van de hygiënemaatregelen (vooral handhygiëne) kan verspreiding van het norovirus worden beperkt. Hoelang de Hoprank gesloten blijft voor bezoek is op dit moment onbekend. Mensen die om dringende redenen toch in De Hoprank moeten zijn kunnen contact opnemen via 050-4065555.