Veteranendag Westerkwartier op zaterdag 17 juni

WESTERKWARTIER – Veteraan of partner van een overleden veteraan? Op zaterdag 17 juni organiseert het Veteranencomité Westerkwartier samen met de Westerkwartiergemeenten de Veteranendag Westerkwartier 2017 in wegrestaurant In de Klaver in Niebert. Alle veteranen uit Grootegast, Leek, Marum of Zuidhorn zijn van harte welkom.

De burgemeesters van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn nodigen alle veteranen en hun eventuele partner/begeleider uit om op 17 juni aanwezig te zijn bij de Veteranendag Westerkwartier 2017. Deze uitnodiging geldt voor alle veteranen en hun eventuele partner/begeleider. Alle veteranen uit de vier Westerkwartiergemeenten (gemeente Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn) zijn van harte uitgenodigd. De bijeenkomst is ook bedoeld voor jonge militairen die uitgezonden zijn geweest en momenteel nog in actieve dienst zijn. Plaats: Molenweg 2 Niebert.

Het programma:

9.30 uur ontvangst

10.00 uur opening van de bijeenkomst door de heer B. Kloezen van het Veteranen comité

10.05 uur welkomstwoord door de burgemeester van de gemeente Marum, de heer H. Kosmeijer

*uitvoering van Taptoesignaal door muziekvereniging Amicita Nuis-Niebert

*aansluitend een minuut stilte ter herdenking van alle gevallenen

*gezamenlijk zingen van het Wilhelmus

10.30 uur korte pauze

11.00 uur presentatie door gastspreker kapitein Sietse Geertsma

11.30 uur gelegenheid voor onderling contact en bezichtiging militaire voertuigen en standjes

12.30 uur gezamenlijke maaltijd

14.00 uur afsluiting