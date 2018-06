Veteranendag Westerkwartier

WESTERKWARTIER – De gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn organiseren jaarlijks gezamenlijk een regionale Veteranendag voor het Westerkwartier. In overleg met het Veteranencomité Westerkwartier is besloten, dat deze dag dit jaar wordt gehouden op zaterdag 23 juni van 10.00 tot circa 14.00 uur in de CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27 te Tolbert. Dat is een week vóór de landelijke Veteranendag in Den Haag. Hierdoor ontstaat er voor veteranen een mogelijkheid om beide bijeenkomsten te bezoeken, zonder een keuze te hoeven maken.

Veteranen in de regio die ingeschreven staan bij het Veteraneninstituut hebben inmiddels een schriftelijke uitnodiging ontvangen.