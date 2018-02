LEEK – Het kampioenschap was in theorie al binnengesleept, echter was het wachten op de concurrentie die nog met een score van 19 doelpunten verschil een inhaalwedstrijd moesten winnen. De concurrent, Gorecht, had niet het vertrouwen om van TLC met deze cijfers te winnen, waardoor voor VEV’67 JO11-1 het kampioenschap begin februari in de boeken kon worden bijgeschreven. Een heugelijk feit wat met veel euforie is gevierd!