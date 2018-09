VEV’67 aast op periodetitel met ervaren trainer

LEEK – Met de terugkeer van Johan Pitstra krijgt VEV ’67 er een brok ervaring bij. Pitstra speelde en trainde op hoog niveau in het Noordelijke amateurvoetbal en zal proberen VEV weer terug te brengen naar de Eerste Klasse. De ambitieuze trainer ziet het komende seizoen met vertrouwen tegemoet.

De selectie van de Leeksters is redelijk hetzelfde gebleven. Een goede versterking is Raymond Bolt, die overkomt van het Groningse Be Quick. De middenvelder speelde veertien jaar op hoog niveau met Be Quick, wat tegenwoordig uitkomt in de Derde Divisie. ‘We hebben nu een selectie van 28 man. Als de competitie begint, gaan we naar een selectie van 22 man.’

Als het aan trainer Pitstra ligt, keert VEV zo snel mogelijk terug in de Eerste Klasse. Maar hij weet dat dit een lastige opgave wordt. ‘Ploegen als FC Klazienaveen en Pelikaan S zijn favorieten. Zeker een Pelikaan S is eigenlijk aan haar stand verplicht om te promoveren’, stelt hij. ‘Als ik kijk naar VEV dan willen wij natuurlijk graag een periode pakken. Promoveren wordt lastig, dus ik zal niet zeggen dat we dat gaan doen. Maar als we een periode pakken, is het seizoen voor mij geslaagd.’

Pitstra put vertrouwen uit de oefenwedstrijden die VEV tot nu toe speelde. Zo wonnen zij met 6-2 van ’t Fean 58, die in een andere Tweede Klasse uitkomen. ‘We gaan de competitie met vertrouwen tegemoet. We hebben een mooie selectie met goede voetballers. Maar we hebben ook een aantal “klootzakken” nodig. Ik ben zelf een voetballiefhebber, maar er komt ook een stuk mentaliteit bij kijken.’

Pitstra is in ieder geval blij dat hij weer terug is op het oude nest, waar hij tussen 2000 en 2004 al actief was als hoofdtrainer. ‘Het is een mooie club. Ik ben blij dat ik hier als hoofdtrainer aan de slag kan. Als wij volgend jaar een periodetitel pakken, zou dat helemaal mooi zijn.’