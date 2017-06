LEEK – Na een spannende competitie zijn de voetballers van VEV’67 JO13-3 kampioen geworden. Tot de laatste wedstrijd was het een nek-aan-nekrace met Pelikaan S. Uiteindelijk bleek een 9-2 zege op SJOP Harkema voldoende voor het behalen van de titel, en dus was het groot feest in Leek en kregen de talenten ene heuse kampioensschaal uitgereikt.