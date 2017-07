Via ISD aan de slag op campings in Noordenveld

Ruildeal recreatiesector en gemeente Noordenveld slaat aan

NOORDENVELD – “Oké, gaan we doen. Maar dan leveren jullie wél een tegenprestatie”, dat waren de woorden van wethouder Reint-Jan Auwema op de raadsvergadering van 9 september 2015. Onderwerp van gesprek: geen toeristenbelasting voor kinderen tot 12 jaar, bepleit door de campingbedrijven in Noordenveld. Inruil daarvoor moest de sector beloven minimaal daarvoor minimaal 2 à 3 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan aanbieden. Dat bleek een goeie deal. Samen met collega wethouder Alex Wekema bedacht Auwema om dit initiatief verder uit te bouwen.

Een typisch voorbeeld van een geslaagd één-tweetje. Wethouder Auwema heeft recreatie in de portefeuille, wethouder Wekema Wonen en Werken. Campinggasten betalen in Noordenveld geen toeristenbelasting voor hun kroost tot 12 jaar. Dat scheelt per kind 1,05 euro per dag, heb je er 3, 3,15 euro per dag en blijf je twee weken, scheelt het bijna 50 euro, rekent Wekema even snel voor. Daardoor loopt de gemeente per jaar tussen de 20.000 en 25.000 euro mis. En toch zijn de mannen blij. Want één inwoner in de bijstand kost de gemeente jaarlijks 15.000 euro. Reken maar uit, dat is snel verdiend wanneer je een aantal mensen in de bijstand een baan weet te bezorgen. Bovendien ideaal voor seizoenbedrijven die het in korte tijd moeten verdienen. Op hoogtij dagen is er standaard te kort aan wapperende handen. Vorig jaar werken bijna tien mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ondergebracht bij verschillende recreatiebedrijven binnen de RON (Recreatie Ondernemers Noordenveld).

“Met wisselend succes”, vertelt Wekema. “Er moet natuurlijk in de eerste plaats een klik zijn. Soms lukt dat, soms niet. Het doel is uiteindelijk doorstromen naar regulier werk. Vorig jaar is er een schilder via een recreatiebedrijf doorgestroomd naar een gewone baan. Dat is natuurlijk geweldig. Bij die banen moet je denken aan horecawerk, onderhoud- of schoonmaakwerkzaamheden. Dat is vrijwel altijd voor een bepaalde periode. Om mensen langer aan het werk te houden willen we samen met de sector een pool maken. In die pool zitten medewerkers van de sociale dienst (ISD). Recreatiebedrijven kunnen contact met hen opnemen en hun wensen kenbaar te maken, wat voor soort werk en voor welke periode. Op deze manier kunnen we het werk organiseren. Is het werk bij de ene camping afgelopen, kunnen we kijken of ze misschien ergens anders geplaatst kunnen worden. Loopt dit, kunnen we de cirkel uitbreiden met restaurants of horecabedrijven. Het voorstel voor de pool ligt op dit moment bij de raad.” Op dit moment maken zo’n 500 inwoners gebruik van de bijstand. Dat lijkt veel, volgens Wekema, maar dat komt ook omdat de toestromen voor de WSW en Wajongeren gesloten zijn. Die mensen komen nu in de bijstand. Na de zomer gaan we evalueren en wordt het voorstel voor de pool besproken in de raad. We gaan er graag mee door. Dit is aan alle kanten een win-win-situatie. Noordenveld is begin dit jaar zelf gestart met 12 kansbanen in het groen. Ook met succes. Drie van hen zijn inmiddels doorgestroomd naar vast werk. “Dat betekent dat wij op zoek moeten naar drie nieuwe kandidaten.”