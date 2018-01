Vierde Boarding Soccer Tournament Peize belooft spektakel

PEIZE- Volgende week vrijdag kunnen liefhebbers van een potje indoorvoetbal hun hart ophalen: het 4e Peizer boardingtoernooi start om 18:00 in de sporthal van Peize. Maar liefst 60 teams uit de hele regio doen mee aan het spectaculaire 3-daagse voetbalspel met boarding. Vrijdagavond spelen 12 damesteams, zaterdag om 9:00 start de jeugd en om 18:15 is het de beurt aan de recreanten. Zondagmorgen spelen de JO15-2 en JO15-3 teams. Het hoogtepunt van het Boarding Soccer Tournament in de sporthal van Peize vindt zondagmiddag plaats. Dan gaan onder andere de teams Oud FC Groningen, FC Assen, Achilles zat, Tynaarlo, VAKO, ONR futsal en twee selectie teams van VV Peize de strijd met elkaar aan. Even noteren dus: 12, 13 en 14 januari. Sporthal Peize.