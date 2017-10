Vierde editie spektakeltocht in Norg

NORG – Op zondag 29 oktober wordt in Norg de jaarlijkse spektakeltocht georganiseerd. Ook dit jaar is er weer een verrassende wandeltocht van zo’n vijf kilometer uitgezet, die vanaf het Bewegingscentrum Norg zal starten. Daarnaast is er een proef en beleef tocht van tien kilometer, waarbij de deelnemers tussen het wandelen door genieten van een lekker hapje. Tot slot is er de kunst & cultuur route van vijftien kilometer, waarbij langs verschillende verborgen paadjes lokale kunstenaars hun werken exposeren. Deelname aan de Spektakeltocht kost voor jeugd t/m 12 jaar € 3,50 inclusief een medaille, vanaf 13 jaar € 5,00 (of € 6,00 incl. medaille) en € 20,00 voor de Proef & Beleef Tocht. KNWBN leden ontvangen € 1,00 korting.