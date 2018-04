Vierde Roder Avond4daagse in aantocht

‘Samen wandelen levert leuke gesprekken op’

RODEN – Nog precies 43 dagen en dan gaat –ie los: de vierde Avond4daagse van Roden! En die vierde editie belooft verrassend te worden, volgens de organisatie van het populaire evenement. Want dat de Avond4daagse geliefd is kunnen we wel stellen. Ieder jaar groeide het evenement explosief. En daar rekent de organisatie ook dit jaar weer op. Er is een klein beetje gesleuteld aan het programma waardoor het voor de langeafstand wandelaars nog aantrekkelijker wordt om mee te doen aan de vierdaagse wandeltocht door Roden. En de routes? Die zitten vol verrassende plekjes, weet Harrie Maat die ook in de organisatie zit als coördinator van de vrijwilligers en het optuigen van de EHBO tijdens de vierdaagse. Harrie loopt alle bedachte routes na om er zeker van te zijn dat alles feilloos klopt. De Krant loopt ook even een stukkie mee.

Lekker slenteren over de kronkelende paden in het Mensingebos is geen straf. In tegendeel zelfs. Je komt langs de mooiste plekjes en watertjes. En iedere keer ontdek je weer iets nieuws, weet Harrie Maat. “Zelf ben ik fanatiek fietser. Rijd regelmatig door het Mensingebos. Maar tijdens het nalopen van de routes heb ik toch weer dingen ontdekt waarvan ik niet wist dat het er was. Dat gaan de wandelaars ook beleven. Er lopen verschillende routes door het bos tijdens de Avond4daagse. Dit is er één van. Maar ik ga zeker niet alles verklappen. Maar dat het verrassend wordt, is zeker. En behalve dat je geniet van de mooie natuur is het natuurlijk ook een heel sociaal gebeuren. Samen wandelen levert leuke gesprekken op.”

Wie denkt dat de organisatie van het evenement nu, na drie keer een eerder een Roder wandelvierdaagse, een kat in het bakkie is, heeft het mis. Niets van dat alles. Neem alleen al de 40 benodigde vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen vierdaagse, stelt Maat die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de mensen die belangeloos een handje willen helpen. Typisch geval juiste man, juiste plek. Als voorzitter en later als penningmeester van de gymclub Vlug & Lenig had hij regelmatig te maken met vrijwilligers. Moest er veelvuldig een beroep op doen. Toen hij vorig jaar toe trad tot het bestuur van de Avond4daagse was het logisch dat hij deze post onder z’n hoede zou nemen. “Vorig jaar heb ik een groot netwerk opgebouwd. We hebben nu veertig mensen bereid gevonden om te helpen. Ik heb ze allemaal persoonlijk benaderd. Een grote club, zeker. Maar dat is ook echt nodig, wil je niets aan toeval overlaten. Er zitten mensen bij de inschrijving, die aan het einde van de avond ook de wandelaars weer afvinken. We willen het zo registreren dat we er zeker van zijn dat iemand ook weer binnen is. Verder moet de stempelpost bemand worden, de borden moeten opgehangen en weer weggehaald worden. En het verkeer moet geregeld.”

Ieder jaar probeert de organisatie de Avond4daagse opnieuw te finetunen, vertelt Maat. “We zijn altijd bezig met: wat kan anders, wat kan beter? Zo vingen we vorig jaar het signaal op van de tienkilometerlopers. Die vroegen zich af of ze eerder konden vertrekken zodat ze niet hoefden wachten op de mensen die vijf kilometer lopen. Daar hebben we naar geluisterd. Ze starten nu in speciale vakken helemaal vooraan. En wandelaars kunnen nu ook per avond mee doen. Kan iemand maar 1 of 2 avonden? Geen probleem. Ze krijgen zelfs een blijvende herinnering!”

‘Iedere avond iets te drinken en een appel of een krentenbol. Waar vind je dat?

Een wandelaar van het eerste uur is Joke Drent – Halma uit Roden. Toen ze vier jaar geleden hoorde dat er in Roden een avond4daagse werd georganiseerd, bedacht ze zich geen moment. Ze schreef zich in, samen met zoon Bernard. Al vier jaar een kostbaar ‘moeder-en-zoon-moment’, noemt ze het. “We wonen nu 8 jaar in Roden. Daarvoor in Hoogezand-Sappemeer. Daar deed ik ook altijd mee. Wat ik er zo leuk aan vind? De sfeer, de gezelligheid en saamhorigheid. Ik heb al veel mensen ontmoet. Die zie ik ieder jaar opnieuw terug bij de Avond4daagse. Dan gaat het altijd weer van: Hé! Doe je ook weer mee? Wat leuk!’ Wij zijn echte natuurmensen. We gaan in de zomer weer naar Oosterrijk. Met onze honden lekker wandelen in de bergen. De Avond4daagse zie ik als goede voorbereiding op de vakantie. Eerst liepen we vijf kilometer, nu zijn we overgestapt naar tien. Altijd verbaas ik me opnieuw over de goede organisatie, de extra dingen die geregeld worden. Dat je hier onderweg iedere avond iets te drinken krijgt. En een appel of een krentenbol. Waar vind je dat? Ik was het in ieder geval niet gewend in Hoogezand. Ik kijk er naar uit! Blijf meedoen zolang het georganiseerd wordt en de gezondheid het toelaat!”

En? Enthousiast geworden na het verhaal van Joke? Schrijf je dan in! Voorinschrijven levert een eurootje op. Meedoen kost vier euro voor vier dagen. Schrijf je je op de dag zelf in, betaal je vijf euro. Een dag meelopen kost 3 euro, inclusief blijvende herinnering. Aanmelden kan via de website www.avondvierdaagse-roden.nl. En houd ook de Facebookpagina van de Avond4daagse in de gaten voor updates. De vierdaagse start op29 mei en duurt tot en met 1 juni.