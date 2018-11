Vijfde Spektakeltocht wederom geslaagd

NORG – Onder goede weersomstandigheden vond zondag in Norg weer de jaarlijkse Spektakeltocht plaats. Een dergelijke wandeling door Norg en omgeving wordt bij een Spektakeltocht al snel geen gewone wandeling meer. Onder weg is van alles te doen en georganiseerd. Zo was er voor gezinnen met kinderen een 5 kilometer wandeling over de Es van Norg onder de noemer, Het Betoverde Bos, met sprookjesachtige figuren als een boself en een trol in het Norgerholt. Op het einde van de route kon een ieder bij Kunsterf Norg in het atelier van Wilma Wassink een eigen voetafdruk maken. De Natuurbelevingstocht was georganiseerd door IVN Norg. Op de 10 kilometer route stonden drie ontmoetingen met vrijwilligers van het IVN die veel verhaalden over Norg en de natuur in het bijzonder. De Proef- en Beleeftocht was voor de echte volhouders en kende onderweg enkele stopgelegenheden waar lekkernijen werden geproefd. Deze route was 15 kilometer lang. Aan belangstelling ontbrak het niet deze Spektakeltocht. Meer dan 300 deelnemers namen dit keer mee aan de diverse routes. Een mooi succes voor deze editie. De organisatie was in handen van Beweegdorp Norg, IVN, Het Bewegingscentrum Norg, de Koninklijke Wandelbond en Welzijn in Noordenveld.