Vincent Visie

Men zegt wel eens dat nergens zoveel over gezeurd wordt dan over voetbal. Dat er teveel praatprogramma’s en teveel deskundigen zijn. U weet wel, dat cliché over die veertien miljoen bondscoaches. Toch is er iets waarover zeker in Roden de afgelopen jaren nóg meer gesproken is: de Albertsbaan. Zeker een jaar of vijftien stond het op de agenda. De betrokkenen waren de wanhoop soms nabij en dachten zaterdag allemaal even terug aan die ellenlange vergaderingen, de hoop, de tegenslagen en de plannen. Onlangs zat ik bij Emiel van der Heide aan de koffie. Hij liep even weg en keerde terug met een doos onder de arm. Zorgvuldig haalde hij de doos leeg: een verzameling presentaties, schetsen, visies en berekeningen. Onderwerp: Albertsbaan. Te zien was een molen op de Albertsbaan, dát moest het worden. Een kasteel, of zoiets als het stadhuis van Groningen. Appartementen met beneden winkels en boven woonruimte. Met een grote parkeergarage onder de grond. Cor Molenaar die met het idee kwam – en het was geen 1 april- er een petanquebaan van te maken en om faciliteiten te bieden aan mensen die met zo’n stokje lopen: nordic walkers dus. Een soort van loopbrug, een enorme vijver en fonteinen. Bomen. Het passeerde de afgelopen vijftien jaar allemaal de revue. Ellenlange vergaderingen werden gehouden, projectbureaus verdienden mooi geld aan weer een nieuwe schets en de frustraties liepen zo nu en dan hoog op. Zeker ook in de afgelopen jaren, al hielden de laatst betrokkenen die vuile was heel aardig binnen. Heel knap, want er stonden nogal wat belangen op het spel. Zie die kikkers maar eens in de kruiwagen te houden. Zaterdag waren alle betrokken kikkers er. Zo keken met open mond naar de nieuwe Albertsbaan. Frans Beune bedacht het: een mooi plein met genoeg parkeerplaatsen. Een plein dat nog mooier wordt als het groen gaat groeien. Een plein waar je, zo hopen de middenstanders, wat langer blijft. Waar je even een ijsje of visje eet. En het moet gezegd: het ziet er goed uit.

En nu dan? Nu schakelen we eerst maar eens terug naar voetbal. De competitie-indeling zal binnenkort wel weer wat stof doen opwaaien. Door het dossier Albertsbaan zetten we een dikke streep. Hoewel? Vorige week meldde zich een mevrouw. Ze deed haar beklag over de nieuwe Albertsbaan. Oké, ze gaf toe dat het er mooi uitzag, maar zij kwam er niet meer. Ze vond de parkeerplaatsen namelijk te smal. Ze kreeg de draai niet. De kans op schade aan haar auto was veel te groot. Of de mensen daar wel over nagedacht hadden. Mevrouw werd steeds kwader. Ik liep met haar naar buiten. Na een ‘nou, tot ziens’ liep ze naar haar auto. Ze reed haar Fiat Panda vervolgens soepel van de parkeerplaats.