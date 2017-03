Vincent Visie

Het contrast was groot. Hij wat houterig, weinig dynamisch en groot, hij (2) snel, behendig, kwikzilverachtig en klein. De grote won van de kleine: 2-0. De lange scoorde twee keer, de kleine niet. De lange won dus op alle fronten.

De lange is René de Vries. Spits van beroep, nu dus bij VV Roden. Scoort altijd en overal. TLC vaarde er wel bij, Roden nu dus ook. Het ziet er allemaal niet gestroomlijnd uit. Mooi voorbeeld was wel de eerste treffer, afgelopen zondag. Een voorzet valt tussen spelers en doelman. Verdediger van DTD wil wegwerken, schiet de bal tegen De Vries aan, die zet door en klutst de bal binnen: 1-0. De tweede was mooier. Scherpe voorzet Van der Laan, rake kopbal De Vries. Bijzonder aan die treffer was overigens ook dat DTD de langste man – René dus- vrij liet staan. Hij hoefde de bal alleen maar op het hoofd te laten vallen. Hoezo organisatie? Verder? Rene had verder weinig inbreng. Hij schoot nog een keer hoog over. Dat was het dan wel. Maar ondertussen scoorde hij wel al negentien treffers. De Vries is met afstand de belangrijkste man van Roden, dat titelkandidaat is. Het voetbal was zondag, zeker ook door het veld, amper het aanzien waard, er werd echter wel geknokt en gevochten. En de Vries maakte verder het verschil wel. Zoals zo vaak.

De kleine was Thijs de Jong, spits van DTD. Wat een voetballer. Had als enige geen moeite met het hobbelige veld. Technisch perfect, hetgeen hij halverwege de eerste helft demonstreerde door de bal achteloos uit de lucht aan te nemen. De Jong was snel, uitermate snel zelfs, en draaide eenvoudig van de tegenstander weg. Een lust voor het oog. Rendement leverde het allemaal echter niet op Een keer leek zijn voorzet binnen getikt te worden, de andere DTD spits kwam een teenlengte tekort.

Voor het overige zag het er leuk uit. Hij – Thijs dus- was met afstand de beste man van het veld. Kan wel hogerop.

Roden is ondertussen titelkandidaat. Trainer Harry Zwiers mistte zondag vier spelers, hij zette er gewoon jeugd in. Wat hij doet, is logisch. Hij maakte er een hecht team van dat hard werkt niet heel goed voetbalt maar Rene de Vries in de spits heeft. Het lijkt genoeg om serieus kans te maken op de eerste klasse. Rene en Thijs samen overigens, dat zou een heel aardig duo zijn. Het zal er echter wel niet van komen.

De topper Roden – DTD stelde zwaar teleur. De goede aanvallen waren op de vingers van een hand te tellen. Hoogtepunt was de rust. Dochter wilde wat kopen in de kantine – reden dat ze per se mee wilde – en keerde terug met zeven bitterballen. Met prima mosterd. Werd het toch nog een geslaagde middag.