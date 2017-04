Vincent Visie

Het leeft meer dan de gemiddelde competitiewedstrijd en het zal er vanavond hard aan toe gaan op de velden van ONR in Roden. Schoolvoetbal. Spelen tegen je ploeggenoten, strijden voor je school. Het maakt heel wat los. Schoolvoetbal, voor fanatieke ouders overigens niet altijd even aangenaam. Dat ligt soms aan de begeleiding. Als er geen echte voetbalman of vrouw voor handen is, staat de juf of meester voor de groep. Dit geldt ook bij andere takken van sport overigens. Die meester of juf zonder voetbalverstand, maakt van te voren een lijstje. Op dat lijstje staan de wissels en wie er in welke minuut uit gaan zodat iedereen evenveel speelt. Ik heb het zien gebeuren, beste mensen. Nog vijf minuten op de klok, 1-0 voor. Juf riep drie namen om te wisselen. Het waren de beste spelers. Het werd dus 1-1 en vlak voor tijd 2-1 voor de andere school. Wij ouders vloekten, de juf was tevreden want elk kind had precies evenveel minuten gespeeld.

Schoolvoetbal. Ik ga u iets vertellen dat u als u mij zaterdag tegen de G-voetballers van ONR aan het werk heeft gezien – na een minuut een spierscheuring- niet zult geloven. Toch is het waar.

Toen ik in groep 8 zat, wonnen we eerst het plaatselijke schoolvoetbaltoernooi. Ik was de Koning te rijk, want ik was aanvoerder en kreeg dus de beker. Na die titel deden we mee aan de voorronde voor het Groninger kampioenschap. Ook een makkie, we wonnen alles. Toen wachtte in Winschoten de strijd om de provinciale titel. Na strafschoppen in de finale plaatsten we ons voor de finale in Zeist. Nederlandse kampioenschappen. Wat een succes wat dat zeg. Behalve dat iedereen in clubverband voetbalde, hadden we geluk met twee wat grotere verdedigers, die de zesde klas nog een jaar overdeden. Zij boezemden zoveel ontzag in, dat de andere scholen amper op onze helft durfden te komen. Wij hadden overigens een meester als coach. Hij wisselde niet volgens een lijstje. Pas als de marge groot genoeg was, haalde hij heel even de betere spelers van het veld. Ik vond het een geweldige meester. Hij begreep het tenminste.

Zeist dus, NK. We kregen van de organisatie een bus en lunchpakketten en mochten ons melden op de biljartlakens van de KNVB. Er waren heel wat bekende trainers te kijken. Er waren scouts en we hadden de pech- dachten we- dat we tegen een school uit Amsterdam moesten spelen. Die zullen wel vreselijk goed zijn. U moet weten: destijds leed Oost Groningen aan de Calimero-ziekte. Op voorhand kansloos, al misselijk van de zenuwen bij het lezen van het woordje Amsterdam. Dat kansloze, dat viel mee. Hoewel we nog nooit tegen donkere jongens gespeeld hadden, waren we beter. We vergaten te scoren. Zij schoten een keer op doel; 1-0 verloren. Later lazen we in het programmaboekje wie er in dat team speelden. De spits was Kluivert, de middenvelder Seedorf.

Belangrijkste conclusie: Patrick Kluivert is dus wel degelijk naar school geweest.