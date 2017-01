Vincent Visie week 1 “17

Masochist

Een mevrouw – jawel, ze bemoeien zich zelfs al met voetbal – deed onderzoek naar het gedrag van coaches en leiders rond het voetbalveld. Ze werd niet blij toen ze – serieus als ze haar onderzoek nam- in de bosjes naar die begeleiders keek. Voor de duidelijkheid; bij jeugdteams zijn dit vaak ouders. Vrijwilligers. De club heeft of geen geld voor een trainer, of niemand anders wil.

Het gedrag van trainers en begeleiders is gevaarlijk, zegt ze. Niet omdat ze met getrokken pistool langs de lijn staan, wel omdat het op het voetbalveld normaal is agressiever te reageren. Bijvoorbeeld als de scheidsrechter- vaak ook een ouder – niet voor buitenspel fluit en vooral geen thuisfluiter gevonden wil worden. Het feit dat we dit gedrag als normaal beschouwen, daar schuilt het grote gevaar. We gaan, aldus luidt de conclusie van mevrouw, al snel een grens over. Mooi onderzoekje.

Ach, ouders en voetballende zonen. Je hebt ze in alle soorten en maten. De trotse vader/opa, daar zijn er verreweg het meest van. Die zien slechts één speler aan het werk: hun (klein)zoon. Zij vinden het stelselmatig onbegrijpelijk als hij gewisseld wordt. Hun jongen is de beste. Dat ziet iedereen. Je hebt ook nog de kritische. En ik kan u zeggen, die had ik. Wat ik ook deed, en geloof het of niet maar ik kon vroeger heel aardig tegen een bal trappen, er deugde slechts zelden wat van. Drie goals en met 3-0 gewonnen? Had ik er vijf moeten maken. Dieptepunt was wel een wedstrijd uit bij Sneek. We verloren met 1-0, A-junioren. Bij 0-0 schoot ik een strafschop op de paal. Eenmaal in de bus, de chauffeur had net de radio aangezet, kwam de dodelijke opmerking van Muskee senior in de verder doodstille bus, zittend verscholen achter een krant achter me.

‘Deze nederlaag is jouw schuld. En die strafschop? Belachelijk. Ik zag het al aan de aanloop. Op televisie gezien van de week. Echt een aanfluiting. Schaam je.’

(en dat terwijl ik de strafschop uit stand, hard binnenkant paal op zich best aardig gelukt vond)

Daar kon ik het maar mee doen. En achteraf gezien ben ik eigenlijk best blij dat hij zo was. Beter dan dat gedweep. Een bekende regionale Opa doet dat wel. Die plaatst kleinzoon – speelt al in de senioren- op een voetstuk ter grootte van de Eiffeltoren. Eigenlijk komt het er op neer dat kleinzoon heel goed is, en de rest er ter opvulling bij loopt. Als noodzakelijk kwaad. Ik zou in dit geval Opa toch even tot de orde roepen. Of hem een veldverbod geven.

Soms vraag ik me wel eens af hoe Johan Wardenier dat doet. Iedereen die Johan kent, die weet één ding zeker: zo fanatiek als wat. Kappen en draaien met de welpjes gaat als het aanleren van een mars aan het Koreaanse leger. Hoe zou hij naar zoon Enrico kijken? Die is zo op het oog alles wat Johan niet is. Flegmatiek vooral. Afwezig. Laconiek en dromerig. En toch zit Johan er altijd, bij het Gala.

Is Johan masochist? Wellicht kan de mevrouw van het onderzoek dit ook eens nader bestuderen.