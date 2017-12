Virtuele Whiskyreis Glenfiddich sluit succesvolle theatertour af!

Voorstellingen in ruim vijftig theaters, uitverkochte zalen en duizenden uitzinnige bezoekers. Na een succesvolle theatertour eindigt Glenfiddich’s Virtuele Whiskyreis bijna! De voorstelling staat geheel in het teken van whisky, waarbij bezoekers alles te weten komen over het eeuwenoude ambacht van distilleren én een virtuele rondleiding krijgen door de meest bekende distilleerderij van Schotland: Glenfiddich.

Gedurende een zowel vermakelijke, als leerzame 90 minuten worden levensgenieters uit Groningen meegenomen op een virtuele whiskyreis naar Schotland. Met aanstekelijke passie neemt Glenfiddich’s eigen whisky ambassadeur, Tony van Rooijen, liefhebbers van de Schotse lekkernij mee op reis langs prachtige beelden en persoonlijke verhalen. Ontdek, aan de hand van de verschillende smaken, kleuren en geuren, de mystiek van Schotland en de drank waarmee het land wereldberoemd is geworden. Slàinte Mhath!

Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de een na laatste voorstelling in Hoogezand. Deze zijn te bestellen via de website van theater Kielzog of via http://www.virtuelewhiskeyreis.nl/.

Toegangsprijs: € 22,50 inclusief unieke whisky tastingbox

Datum en tijd: Vrijdag 15 december 2017

Aanvang 20:30 uur – einde 22:00 uur (geen pauze)

Er geldt een minimale leeftijd van 18 jaar.