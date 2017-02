Vliegtuigen, helikopters en drones in Rodenburghal

LEEK – Drones, helikopters en vliegtuigen. Ze vlogen weer rond, afgelopen zaterdag in de Rodenburghal in Leek. Ze werden bestuurd door leden van de Roder Luchtvaart Club. De club heeft zo’n vijftig leden en normaliter vliegen ze op hun eigen strip bij het Ronostrand. Om en om lieten de leden hun vliegtuig of helikopter opstijgen. Andere apparaten dan waarmee ze buiten vliegen, zo licht mogelijk vooral. Ze zijn van diverse soorten schuim gemaakt en hebben allemaal een elektromotortje op. Binnen vlieg je overigens een stuk langzamer dan buiten, En dat bleek, ook afgelopen zaterdag, best wel even weer wennen.