Vluchtelingenestafetteteam aan de start Run van Roden

RODEN – Beyene Girmay Kidane, Daniel Werku Gebru, Idris Salih Ibrahim, Daniel Tesfagaber en Abraham Haile Weldegergis van team Roderi zijn er klaar voor: de Run van Roden. Op 25 juni rennen zij met het vluchtelingenestafetteteam mee met het hardloopfestijn in Roden. Een prachtig voorbeeld van integratie en participatie, vindt coördinator Vluchtelingenwerk Noor-Nederland Dragoslav Milković.

“Om mee te kunnen doen moet je in de eerste plaats zelf willen, maar je moet ook een kans krijgen”, vertelt Dragoslav die gebeld werd door Intersportman Emiel van der Heide. “Emiel vroeg me of misschien een team konden samenstellen. We waren meteen enthousiast! In die zin is de uitnodiging door de organisatie van Run van Roden en de sponsoring door Intersport een schoolvoorbeeld van participatie. Ik hoop op een goede tijd en hoge notering van team Roderi in de estafette klasse!” Check ook het FILMPJE op de site en Facebookpagina van deKrant1