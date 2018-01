Vluchtelingenopvang Groot Bankenbosch stopt

VEENHUIZEN – Aan de opvang van vluchtelingen op de locatie Groot Bankenbosch in Veenhuizen komt na vier jaar een einde. Op 5 mei 2018 sluit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) definitief de deuren op deze locatie. Toen in 2014 de grote stroom vluchtelingen op gang kwam was de locatie in Veenhuizen één van de eerste noodopvanglocaties in Drenthe. Eerst voor de duur van een jaar, met tweemaal een optie voor verlenging van een jaar. In totaal zijn het vier jaar geworden.

Constructieve dialoog met inwoners

De eerste twee jaren waren dynamisch en hectisch. Veelvuldig zijn vanuit het COA verzoeken ingediend om extra capaciteit op de locatie te realiseren. Verzoeken die allemaal in overleg tussen COA, gemeente en buurt op een constructieve wijze zijn afgehandeld. Tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis zijn er bijna 800 vluchtelingen in Veenhuizen ondergebracht. “De buurt heeft in die periode zeker wel wat voor de kiezen gekregen daar waar het gaat om afwijkingen van de oorspronkelijk gemaakte basisafspraken. Hierover kon altijd op een constructieve wijze de dialoog gevoerd worden. Op dat soort momenten ben ik als burgemeester trots op mijn inwoners, ” blikt een tevreden burgemeester Klaas Smid terug op het contact met de direct omwonenden van de (nood)opvanglocatie.”Natuurlijk zijn er wel eens spanningen, ook in Veenhuizen. Maar op basis van argumenten en gesprekken kom je daar uit.” aldus de burgemeester.

26.000 personen geregistreerd

Na de periode van noodopvang werd de locatie een col (centrale ontvangstlocatie) voor zogeheten nareizigers. De afgelopen twee jaar was de BRP-straat in Veenhuizen een unicum in Nederland. Alle nareizende gezinsleden van mensen die in Nederland al een verblijfsvergunning hebben gekregen moesten naar Veenhuizen om een drie-daagse procedure te doorlopen. Het COA huisvestte de personen, de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identiteit en Mensenhandel (AVIM) van de politie sprak vervolgens met deze mensen en daarna werden ze door de gemeente ingeschreven in de Basisregistratie Personen. In totaal zijn er ruim 26.000 mensen in de BRP-straat ingeschreven in die tijd. Op de vierde dag vertrokken de nareizende gezinsleden met de bus naar Assen, met op zak alle benodigde formulieren en papieren voor een goede start in Nederland. Een uniek en mooi voorbeeld van samenwerking in de vluchtelingenketen.

Aan deze activiteiten komt de komende maanden dus een einde in Veenhuizen, tot uiteindelijk het COA begin mei zal vertrekken. Vanaf dan zal de locatie Groot Bankenbosch leeg staan. Over de toekomst van de locatie wordt door diverse partijen nagedacht. Hierover is nog niets bekend.