Voetbaldier zinspeelt op terugkerend evenement

Tweede 4×4-toernooi in Roden

RODEN – In de herfstvakantie organiseerde Johan Wardenier de tweede editie van het mega 4×4-toernooi. Tijdens dit voetbaltoernooi konden kinderen in de leeftijdscategorieën tot dertien jaar hun kunsten vertonen tijdens wedstrijdjes met aan beide kanten vier spelers. Ondanks dat het pas de tweede editie van het toernooi was, kon V.V. Roden een hoop enthousiastelingen verwelkomen.

Het is een druilerige dag in Roden, maar aan de spelertjes valt dit niet te zien. In korte broeken en shirts betreden zij het veld, of staan ze zenuwachtig langs de zijlijn te wachten op hun partij. Daarnaast wisten ook veel ouders de weg te vinden naar het sportpark te Roden. Vaak gewapend met een grote paraplu, moedigen ze hun kinderen aan. Op een verhoging naast de kantine, kijkt organisator Johan Wardenier tevreden toe. Hij glimt van oor tot oor. ‘Ik vind dit prachtig. Als je kijkt hoeveel plezier de spelers hieraan beleven, dat is mooi om te zien. Kijk maar eens naar dat meisjes team’, hij wijst naar een veldje aan de overkant. ‘Die scoren net tegen een jongensteam en maken het hun heel lastig. Die meiden hebben de grootste lol en dat is mooi om te zien’, zegt hij. Voor Johan is het organiseren van toernooien als deze haast een routineklus. ‘Ik ben er ooit in 1994 mee begonnen. Toen organiseerde ik dit nog in Leek, maar sinds drie jaar ben ik trainer bij V.V. Roden. Ik train hier de jeugd onder 17, wat vroeger nog de B1 heette. Dit jaar leek het mij leuk om een 4×4-toernooi te organiseren, zoals we dat ook in Leek altijd deden. In de meivakantie was de eerste editie in Roden en nu dus de tweede. De bedoeling is dat het vaste prik wordt. Iedere mei- en herfstvakantie een 4×4-toernooi bij Roden; dat is het doel’, aldus Johan.

Ambitieus is de oud-trainer van onder andere Marum en Tolbert zeker. ‘In mei hadden we 120 deelnemers. Nu hebben we er 150. Ik hoop stiekem dat we bij het volgende toernooi ongeveer 200 deelnemers hebben’, zegt hij. ‘Of laat ik het anders zeggen: vandaag hebben we 36 teams. Ik hoop dat het de volgende keer een stuk of 45 à 50 zullen zijn.’ Johan, die al heel lang meeloopt in de voetballerij, is scout bij SC Heerenveen. ‘Dat moet je hier niet te hard roepen, want men is hier nogal op de hand van Groningen’, lacht de geboren Fries. ‘Heel af en toe zie je een leuk voetballertje voorbij komen die je dan in de gaten houdt, maar uiteindelijk gaat het toch om het plezier van de kinderen. Dat is veel belangrijker.’

De promotie voor het toernooi regelde Johan in samen werking met sportcoaches van Noordenveld en de basisscholen in de buurt. ‘We werken samen met basisscholen. Zij hebben het toernooi op hun agenda gezet en het onder de aandacht gebracht. Daarnaast brachten we flyers rond die op de scholen werden uitgedeeld.’ In totaal verspreiden zij zo’n 2000 flyers. ‘We hadden nog meer teams kunnen hebben, maar toevallig weet ik dat er scholen zijn die dit toernooi minder onder de aandacht brengen. En dat is jammer’, vindt Johan. Hij vindt namelijk belangrijk dat kinderen in hun schoolvakanties in beweging zijn. ‘Dit is beter dan een beetje voor de tv hangen thuis. Kinderen moeten lekker naar buiten en door dit toernooi hebben zij die mogelijkheid.’

Het bijzondere aan de wedstrijden, is dat de kinderen zelf scheidsrechter zijn. De partijtjes duren vijftien minuten en moeten zelf de sportiviteit bewaren. ‘Uiteraard lopen er wel een paar jeugdleden bij de wedstrijden. Zij houden de stand bij en, wanneer beide teams onenigheid hebben, maken zij een beslissing. Het zijn geen scheidsrechters, ik noem ze liever veldwachters. Veel van de jongens en meiden die meehelpen als veldwachter, helpen mij ook als ik trainingen geef aan de jongste jeugd van V.V. Roden. Sommigen van hen hebben de ambitie om trainer te worden en dan zijn zulke gelegenheden een mooi leermoment’, zegt Johan. Voor hemzelf zijn er ook nog leermomenten, ondanks dat hij dit soort toernooien al meer dan twintig jaar organiseert. ‘Op één veld hebben wij in plaats van de standaard kleine doeltjes, een iets groter doel gekanteld. Deze blijkt nu te breed, waardoor er te makkelijk gescoord wordt. Volgend jaar moeten we maar een aantal doeltjes lenen van andere verenigingen.’ Een andere bijzonderheid aan dit toernooi, is het puntensysteem. Johan vertelt: ‘Het winnende team krijgt standaard tien punten en de verliezer nul. Bij een gelijke stand krijgt ieder team standaard vijf punten. Daarnaast krijgen de teams extra punten per gescoord doelpunt. Als je dan bijvoorbeeld met 10-6 verliest, heb je alsnog 6 punten te pakken. Zo moedig je de kinderen aan om aanvallend voetbal te spelen en zijn ze minder snel bang om te verliezen.’

Als het aan ‘voetbaldier’ Wardenier ligt, wordt het volgende toernooi weer in de meivakantie gespeeld. ‘Ik hoop dat de 4×4-toernooien in Roden een vast en populair evenement wordt. Het zou mooi zijn dat kinderen die vakantie hebben, automatisch weten dat dan het voetbaltoernooi in Roden weer wordt georganiseerd. Dat zou ik zeer op prijs stellen’, zegt hij.